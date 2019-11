Seat eXS KickScooter, revolució elèctrica

Amb el constant desenvolupament dels nuclis urbans, aconseguir una mobilitat eficient s'ha convertit en un dels principals reptes a resoldre per part dels fabricants d'automòbils. La falta de places d'aparcament, els embussos i les zones amb emissions reduïdes en els centres urbans són només alguns dels desafiaments als quals s'enfronten els conductors diàriament. Per això, Seat ha creat com a part de la seva estratègia Easy Mobility una solució de micromobilitat perfecta per a tots aquells conductors que volen moure's de forma eficaç i sostenible a la ciutat: el nou Seat eXS KickScooter. Es tracta ni més ni menys que de la primera aproximació de la marca a aquest mitjà de transport tan popular en els últims anys.

A NeoMotor ens hem posat al manillar d'aquest nou patinet 100% elèctric disse­nyat per Seat i desenvolupat per la tecnologia elèctrica líder de Segway. Amb unes dimensions de 1,02 metres de longitud, 0,34 metres d'amplària i 1,13 metres d'altura (que es redueix a 40 centímetres plegat), el nou eXS KickScooter ofereix una velocitat màxima de 25 quilòmetres per hora, un pes de 12,5 quilograms, i una autonomia de 25 quilòmetres.

Aquest revolucionari vehicle de mobilitat personal és molt ergonòmic, i el que més destaca és el seu cridaner color vermell i els llums davanters i posteriors LED que equipa.

Així mateix, té dotze llums LED sota la base que s'encarreguen d'il—luminar el camí del conductor, especialment de nit; i uns LED vermells que embolcallen la roda posterior i s'il—luminen en frenar. D'altra banda, l' eXS equipa una pantalla LCD que mostra les dades bàsiques del patinet (bateria, velocitat, manera de conducció, etc.), el sistema de control de creuer i antirobatori dissuasiu. A més, a través de Bluetooth podem controlar els paràmetres del patinet des del nostre telèfon mòbil (activar l'alarma, activar el control de creuer i ajustar la velocitat màxima).

Per posar en marxa el nou eXS tan sols hem d'engegar el patinet, prendre un petit impuls i pressionar el botó blau per accelerar i el vermell per frenar. Amb la condició d'evitar que la roda davantera perdi tracció, és important modular l'accelerador en girs tancats i en circular per superfícies lliscants.

A la columna de direcció trobem el paquet de bateries de 187 watts/hora, que alimenta el motor de 300 watts situat a la roda davantera. Aquest paquet de bateries es pot carregar en qualsevol endoll convencional, com els que tenim a casa, i sol trigar aproximadament unes tres hores a aconseguir la seva càrrega màxima. També és possible connectar una bateria addicional per augmentar encara més l'autonomia del patinet, fins a aconseguir un màxim de 45 quilòmetres.

El nou eXS ofereix tres maneres de conducció: Eco, Normal i Sport. En aquest últim mode és on notem una resposta més enèrgica, i ens ofereix una velocitat punta de 25 km/h. Per modificar la manera de conducció únicament hem de prémer el botó d'encesa dues vegades. A continuació, la manera seleccionada es visualitzarà en el tauler de control.

Gràcies a les seves grans rodes de vuit polzades, la conducció resulta bastant àgil i els amortidors davanters i posteriors proporcionen un maneig suau. La veritat és que a nivell de direcció va molt bé, la suspensió esmorteeix molt bé els sots i la base no arriba a fregar amb l'asfalt en cap moment. Es tracta d'un patinet molt còmode amb una excel—lent frenada regenerativa que et deixa parar amb facilitat. A més a més, disposa d'un fre posterior ­addicional per poder culminar la frenada, que s'activa en pressionar-ho amb el taló.

Un altre dels avantatges de l'eXS és el seu fàcil maneig i transport, ja que podem guardar-lo sense problemes, com per exemple al maleter del cotxe, o transportar-lo perfectament en qualsevol altre mitjà de transport.

No hi ha dubte que l'eXS KickScooter és una alternativa perfecta que ens ofereix Seat per millorar la mobilitat en centres urbans. L'eXS pot adquirir-se en tots els concessionaris de la marca a un preu de 599 euros. Així que si busqueu arribar a llocs on els cotxes no poden accedir fàcilment i aconseguir una mobilitat eficient, aquí teniu una boníssima alternativa, sempre amb la màxima educació viària possible i respectant en tot moment la velocitat.