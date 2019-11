Camps Motor rep el Juke

El passat dia 5 de novembre el concessionari oficial de Nissan a Fornells de la Selva, Camps Motor, va acollir la presentació del nou Nissan Juke. Un model que va atreure l'atenció del públic, que va poder descobrir tots els secrets del nou crossover de la marca japonesa.

No es tracta d'un esdeveniment qualsevol, perquè el Juke va ser, ara fa gairebé una dècada, el model que va introduir al mercat el segment dels crossovers compactes. Com es va poder comprovar en primera persona al concessionari, la segona generació del Juke manté la tendència de disseny que l'ha fet posicionar-se com un dels referents del segment, però l'actualitza de forma notable per millorar en diversos aspectes. El nou Juke creix en longitud i se situa en els 4,21 metres, i gràcies a la major distància entre eixos també guanya en habitabilitat i maleter (que passa dels 354 als 422 litres).

Per la seva banda, les llantes de fins a 19 polzades i el sostre flotant d'estil cupè marquen una estètica molt característica, que es combina amb un habitacle amb materials renovats i on la tecnologia hi té molta presència.

Si bé a l'exterior els llums disposen de tecnologia LED de sèrie, és a l'interior on es perceben les principals novetats. Del seu equipament en destaca especialment el sistema de mobilitat intel·ligent ProPILOT amb direcció, acceleració i frenada assistides electrònicament. En matèria de seguretat no es troba res a faltar, i tot i pertànyer al segment B-SUV disposa d'elements de segments superiors, com el sistema anti col·lisió frontal amb detecció de vianants, el reconeixement de senyals, el control de canvi de carril, l'alerta de trànsit posterior i el control d'angle mort.

També incorpora l'aplicació NissanConnect Services, que permet controlar des del mòbil funcions com l'obertura de les portes, la pressió dels pneumàtics o el nivell d'oli i, fins i tot, t'ajuda a trobar el vehicle en un pàrquing.

Pel que fa al camp mecànic, està disponible amb un motor tricilíndric de gasolina de 117 CV, associat a un canvi manual de sis velocitats -opcionalment se'n pot escollir un automàtic de set-, tot i que es preveu l'arribada de més propulsors en un futur.

Fa uns dies el públic va poder descobrir tots aquests detalls, però evidentment el Juke ha arribat a Camps Motor per quedar-s'hi. Així doncs, ja es pot adquirir aquest atractiu i renovat model al concessionari gironí.