Aquestes son les noves lleis de la DGT que canviaran la forma de conduir

L'Estratègia de Seguretat Viària 2021-2030 comença a prendre forma. La DGT i el Ministeri de l'Interior tenen preparada una bateria de mesures amb l'objectiu de reduir els accidents i el nombre de morts i ferits a les carreteres, que el 2018 va ascendir a 1.806 i 8.935 respectivament.

Les noves mesures se centren a endurir les multes per l'ús del mòbil al volant, rebaixar els límits de velocitat a les ciutats i millorar els coneixements en seguretat viària dels conductors.

Velocitat a 30 Km/h a les ciutats

Una de les mesures estrella i que ja s'aplica en algunes ciutats. En tots els carrers que compten amb un sol carril per cada sentit no es podrà circular a més de 30 quilòmetres per hora. Aquesta iniciativa pretén reduir els atropellaments de ciclistes i especialment de vianants, i fomentar l'ús del transport públic i els trajectes a peu.

Formació presencial per treure's el carnet

Un altre dels canvis afecta el Reglament General de Conductors. Així, els que vulguin treure el carnet de conduir hauran, a partir de l'aprovació del nou reglament, assistir obligatòriament a vuit hores de formació presencial sobre conscienciació i sensibilització en seguretat viària.

Modificació del carnet per punts

La DGT prepara una modificació de l'Avantprojecte de Llei de modificació del permís per punts. Els canvis afectaran infraccions relacionades amb l'ús del mòbil en la conducció. Així, s'enduriran els càstigs per aquesta perillosa pràctica. A més, es renovaran els cursos de reeducació viària.

Conducció segura en moto

L'anomenada Ordre Ministerial de Cursos de Conducció Segura amb motocicleta regularà el contingut d'aquestes classes dirigides a formar aquests conductors en diferents pràctiques per evitar accidents i adoptar bones pràctiques en la conducció i en l'equipament. Per afavorir l'assistència a aquests cursos, la seva realització implicarà la bonificació de punts en el permís de conduir.

Nova senyal lluminosa

Els actuals triangles d'emergència deixaran de ser vàlids a partir de l'1 de gener de 2024 i se substituiran per una nova senyal lluminós, anomenada V16. Aquest dispositiu millorarà la visibilitat de el vehicle avariat ja que emetrà centelleigs en 360 graus.