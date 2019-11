Consells per tenir el vehicle a punt els mesos d'hivern

L'hivern és l'època en què és més important tenir el vehicle en condicions i fer-ne un bon manteniment per conduir amb garantia de seguretat

Les temperatures fredes i l'estat de les carreteres ens obliguen a tenir el nostre cotxe en perfecte estat i preparat per afrontar qualsevol inconvenient.

La meteorologia és un factor que pot influir molt directament en el manteniment del vehicle i també en la seguretat del conductor. Per això, ara és el moment adequat per fer una revisió de diversos punts de l'automòbil, que seran bàsics per tenir un bon rendiment i per conduir amb absoluta garantia de seguretat, sense haver de patir.



Consells imprescindibles per tenir el cotxe a punt a l'hivern:

Fer una revisió general del vehicle.

del vehicle. Escollir els pneumàtics adequats i comprovar que estiguin en bon estat.

adequats i comprovar que estiguin en bon estat. Tenir especial cura de la bateria i comprovar el seu nivell de càrrega.

i comprovar el seu nivell de càrrega. Garantir el bon funcionament dels frens comprovant l'estat dels discos i les pastilles.

comprovant l'estat dels discos i les pastilles. Comprovar nivells dels líquids principals, especialment el refrigerant, l'oli, el de frens i l'eixugaparabrises.

principals, especialment el refrigerant, l'oli, el de frens i l'eixugaparabrises. Comprovar l'estat de l' enllumenat del vehicle.

del vehicle. No oblidar la neteja , especialment dels vidres, ja que són més propensos a entelar-se amb el fred.

, especialment dels vidres, ja que són més propensos a entelar-se amb el fred. Tenir el cotxe sota cobert : les baixes temperatures afecten tant l'exterior del vehicle com l'interior del motor. Si no podem evitar el fet de deixar-lo al carrer, posar una funda per cobrir-lo és una bona solució.

: les baixes temperatures afecten tant l'exterior del vehicle com l'interior del motor. Si no podem evitar el fet de deixar-lo al carrer, posar una per cobrir-lo és una bona solució. Portar dins el cotxe una manta tèrmica, guants, un carregador del mòbil, aigua i menjar, un rascador per al gel o polvoritzador, llanternes, cadenes i un plàstic gran per col·locar-les. També una farmaciola .

una manta tèrmica, guants, un carregador del mòbil, aigua i menjar, un rascador per al gel o polvoritzador, llanternes, cadenes i un plàstic gran per col·locar-les. També una . Viatjar sempre amb el dipòsit ple .

. Mirar l'estat de les carreteres i la previsió del temps abans de sortir de casa.

Tenir aquests elements en òptimes condicions és bàsic si volem evitar ensurts durant els mesos de més fred. En aquest gràfic interactiu t'expliquem amb més detall aquest i altres consells per assegurar-te el manteniment del vehicle a l'hivern. A més, inclou les recomanacions d'alguns experts de la zona.