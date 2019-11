Errors que mai s'han de fer per treure el gel del parabrisa

Durant els pròxims dies està previst que baixin de forma considerable les temperatures, de manera que serà habitual trobar gel en els parabrises dels cotxes. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), en aquesta època de l'any és molt important tenir el parabrisa i les escombretes eixugaparabrises en perfecte estat, sobretot en zones amb nevades freqüents, pluges i boires.

És millor prevenir abans que arribi el fred i substituir els eixugaparabrises com a mínim un cop a l'any, ja que si estan deteriorats, en accionar-les deixaran franges en el camp de visió del conductor, posant en risc la seva seguretat. També és recomanable omplir el dipòsit de líquid de l'eixugaparabrisa amb un producte específic que contingui anticongelant.

També hi ha molts trucs casolans per evitar que es formi gel al parabrisa, especialment si el cotxe passa les nits al carrer, encara que un dels més efectius és el de cobrir la lluna del cotxe amb un cartró o una manta, evitant que es formin capes de gel i que els eixugaparabrises es quedin enganxats al vidre.

El que mai has de fer

No obstant, si no has pogut evitar-ho i et trobes al matí amb el parabrisa cobert de gel, això és el que mai has de fer:



Tirar aigua calenta sobre el parabrisa, ja que el canvi brusc de temperatura podria trencar el vidre, especialment si el parabrisa té un impacte.

Accionar els eixugaparabrises i tirar aigua, ja que l'aigua sempre empitjora la situació i les escombretes de l'eixugaparabrisa poden trencar-se si estan enganxades al parabrisa per culpa de gel.

Tirar sal, ja que la sal evita la congelació, però no descongela. A més, pot esgarrapar el vidre i corroir la xapa.

Com treure el gel

Carglass recomana realitzar les següents accions per retirar el gel de manera efectiva:



Arrencar el motor, connectar la calefacció amb el ventilador al màxim i dirigir el flux d'aire cap al parabrisa. Mai s'ha d'esperar que el motor adquireixi temperatura abans d'encendre la calefacció, ja que el canvi brusc de temperatura pot trencar el vidre.

Utilitzar un producte descongelador. Hi ha moltes opcions en el mercat, encara que aquesta és la solució més cara.

Ruixar el parabrisa amb alcohol, ja que té un punt de congelació inferior a l'aigua. Aquesta és una bona solució si la capa de gel no és molt gruixuda; en cas contrari, hauràs de fer servir una rasqueta per eliminar el gel. Mai s'ha d'omplir el dipòsit del líquid del parabrisa amb alcohol, ja que el pot espatllar.

Rascar el gel adherit a la plataforma. El millor és fer-ho amb una rasqueta de plàstic, encara que si no tens una, es pot emprar la caixa d'un CD o qualsevol targeta o carnet de plàstic amb poc valor. No és recomanable utilitzar instruments metàl·lics ni de materials que puguin esgarrapar la lluna.

Després d'haver eliminat el gel i enlairat les escombretes del vidre, podràs accionar l'eixugaparabrisa i els dosificadors de líquid per deixar la lluna en perfecte estat, sempre que el dipòsit del líquid contingui un producte anticongelant.



És fonamental retirar també el gel dels fars. En els cotxes amb fars halògens n'hi ha prou amb encendre els llums durant un temps; en canvi, en els cotxes amb tecnologies d'il·luminació modernes és necessari retirar el gel a mà.