Renault Clio 2019, perpetuant la història

Després de trenta anys de comercialització, el Renault Clio s'ha guanyat un lloc entre els conductors espanyols que, majoritàriament, o han estat propietaris d'un model o, probablement, han viatjat en aquest model. Ara, la marca del rombe inicia un procés de renovació per adaptar-se als nous temps en què estem vivint.

Si fem una ullada ràpida podria fer la sensació que el Clio no ha canviat gaire, però la realitat és molt diferent. A Renault són conscients dels temps que han d'arribar, i per això el primer canvi que han introduït és el de crear una nova plataforma. Una estructura que permetrà combinar diferents tipus de motoritzacions, pensant en un futur elèctric per al qual el nou Clio ja està preparat. Amb aquests primers canvis, el model redueix el seu pes uns vint quilos, amb una mitjana entre els que perd amb els nous components i els que guanya en tecnologia.



Continuïtat estètica

Exteriorment, Renault té clar que no cal canviar el que funciona, i el Clio funciona. Per aquest motiu, la idea ha sigut mantenir la identitat actual sense provocar un trencament amb la quarta generació. Això sí, el 100% de les peces són totalment noves. El capó introdueix una nervadura que li dona un aire més juvenil, els llums full led ara són de sèrie i els fars antiboira incorporen una entrada d'aire que intensifica el canvi.

Però les modificacions més importants les trobem a l'interior del nou Renault Clio. Destaca especialment la consola central, la principal característica de la qual és que té una petita inclinació, orientada cap al conductor. D'aquesta manera resulta molt més fàcil accedir als comandaments de control i, en cas de necessitar seguir les instruccions del navegador, també és molt més còmode.



En aquesta consola central destaca la tauleta –ja no és pantalla multifunció–, que arriba a les 9,3 polzades de grandària. A més, la consola central està més elevada, de la mateixa manera que la palanca de canvis, que facilita la conducció. Incorpora el nou sistema de connectivitat «Easy Link» amb totes les prestacions multimèdia, de navegació i d'infoentreteniment, a més dels ajustos «Multi-Sense», als quals s'accedeix de forma molt senzilla.

En aquest caràcter juvenil que Renault vol conferir al nou Clio, destaquen els cromats que incorpora, la possibilitat d'il—luminar l'interior amb diferents colors en funció de l'estat d'ànim i la possibilitat de disposar de fins a vint litres d'emmagatzematge en diferents espais. El volant és més petit i disposa de totes les funcions que necessita el conductor. Pensant en els passatgers de les places posteriors, es guanyen 2,6 mil—límetres d'espai. Pel que fa al maleter, la seva capacitat és de 391 litres, tot i que en la propera edició híbrida la capacitat es veurà lleugerament reduïda.



Gasolina, dièsel, híbrid i GLP

El nou Clio incorpora també una nova gamma de motors, dotats de les tecnologies capdavanteres que permeten complir les últimes normes en vigor. Ofereixen els millors nivells de consum i emissions del mercat. En gasolina oferirà un motor 1.0 SCE de 75 cv i un 1.0 TCe de 100 i 130 cv, i poden optar també per una motorització de 100 cv de GLP. Pel que fa als propulsors dièsel, el Clio n'oferirà dos, de 85 i 115 cv, tots dos amb Adblue. El motor gasolina de 75 cv serà l'últim d'arribar, i ho farà en les properes setmanes. Aquests propulsors es poden combinar amb una caixa de canvis manual o una automàtica de doble embragatge.

A començament del 2020 el Clio oferirà una motorització híbrida que desenvoluparà una potència de 136 cv de forma combinada. Segons el fabricant, la combinació d'una frenada regenerativa similar a la d'un vehicle elèctric amb l'alta capacitat de recàrrega de les bateries i el rendiment del sistema E-Tech permetrà circular fins al 80% del temps en mode elèctric per la ciutat, amb la qual cosa l'estalvi de consum pot arribar fins al 40% respecte a un motor tèrmic de gasolina clàssic en cicle urbà.

Pel que fa a preus, Renault encara no ha facilitat els del motor de gasolina de 75 cv, de manera que a hores d'ara el vehicle d'entrada oferirà una potència de 100 cv, que en l'acabat Intens té un preu de 15.600 euros.

En dièsel, l'acabat Intens de 85 cv té un preu de 17.300 euros. La gamma es tanca amb el Clio Rs Line TCe de 130 cv, amb un preu final de 21.400 euros. Tots els preus tenen inclosos els descomptes.