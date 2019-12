Ford Transit

L'important augment del comerç electrònic ha incrementat de manera destacada el repartiment de mercaderies de curt recorregut. Una situació que té com a conseqüència la proliferació de vehicles de repartiment a les ciutats, motiu pel qual els fabricants han centrat els seus esforços a mirar de portar aquest segment de vehicles cap a les noves tecnologies.

Això és el que ha fet Ford amb la seva mítica furgoneta Transit, que ha fet un pas endavant i ha aplicat en aquest nou model els savis consells dels conductors, amb els quals ha contactat per preparar aquesta renovació. La nova Transit incideix de manera directa en la productivitat de les empreses i ofereix més eficiència del combustible, més càrrega útil i, pels moments que vivim, una gran connectivitat. Disposa del nou motor dièsel EcoBlue 2.0 amb quatre potències: 105; 130; 170 i 185 cv, i aquest darrer és una novetat en el model. A més, aquests propulsors milloren l'eficiència del combustible un 7%.

Totes les versions

Una de les característiques de la nova Transit és que s'adapta a totes les necessitats, ara incorpora en diversos models la tecnologia EcoBlue Hybrid, que combina un motor convencional amb un sistema elèctric alimentat per una bateria de 48V.

A baixa velocitat, o quan el vehicle està parat, el motor de combustió interna es pot apagar i el motor d'arrencada-generador de 48V torna a arrencar quan és necessari. La bateria de liti de 48V es recarrega automàticament mitjançant la frenada regenerativa, quan frenem o fins i tot quan deixem anar l'accelerador. D'aquesta manera no cal connectar la bateria a un endoll. Mitjançant aquesta combinació es redueix el consum de combustible i les emissions de CO2, i així és garanteix un vehicle més eficient i ecològic.

Pel que fa a les carrosseries, la nova Transit ofereix la Van amb 130 i 185 cv, i si volem equipar el sistema Mild Hybrid podem triar entre la Custom Sport de 185 cv, la doble cabina Van de 170 cv i la xassís cabina de 130 cv.

Tots els vehicles estan equipats amb els millors elements de seguretat del mercat, a més d'oferir la possibilitat de gestionar tota la flota mitjançant una app per a telèfons mòbils, on es troba tota la informació que genera el vehicle. Amb aquesta aplicació fins i tot es poden gestionar les cites al taller per tenir el vehicle aturat el menor temps possible.



Versió Plug-in Hybrid

Ford també estrena una versió híbrida endollable, que marcarà un abans i un després en el repartiment urbà de mercaderies. En aquest cas està disponible amb dues carrosseries: Transit Custom, especial per al repartiment, i Tourneo Custom, amb capacitat per a vuit passatgers.

Tots dos vehicles utilitzen un motor 1.0 Ecoboost de 120 cv. La caixa de canvis automàtica inclou una nova posició, que la marca ha anomenat amb la lletra B. Aquesta funció incrementa notablement la frenada, de manera que per la ciutat es pot fer servir únicament l'accelerador, ja en el moment en què aixequem el peu del pedal el vehicle es frena de forma automàtica i carrega la bateria.

La nova Transit Plug-In Hybrid ofereix una autonomia de 56 km en mode elèctric i una autonomia de més de 500 quilòmetres utilitzant el motor de gasolina EcoBoost com a extensor de l'autonomia. Ofereix quatre modes de conducció. El primer de tots, EV Auto, tracta de combinar el rendiment i l'eficiència. El segon, EV Now, dona prioritat a l'ús de l'energia de la bateria emmagatzemada, per a una conducció sense emissions.

El tercer, EV Later, dona prioritat a l'extensor de l'autonomia i aprofita la càrrega regenerativa per mirar de mantenir de forma més eficient el nivell de càrrega. I finalment, el mode EV Charge utilitza l'extensor d'autonomia per alimentar el vehicle i recarregar la bateria. El paquet de bateries està cobert per una garantia de vuit anys o 160.000 quilòmetres. Als concessionaris Ford ja es poden fer comandes d'aquesta nova alternativa de transport.