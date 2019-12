Patinets elèctrics: fora de voreres i zones de vianants i amb proves d'alcohol

Els usuaris de patinets elèctrics ja no podran circular per voreres i zones de vianants, i hauran de fer-ho per la calçada. Si no ho fan s'enfronten a una multa de 200 euros. El Reglament de Trànsit ja prohibia la circulació de qualsevol vehicle per les voreres, però la Direcció General acaba de fer pública una nova normativa específica per als segway o els vehicles de mobilitat personal que els prohibeix fer-ho expressament. D'aquesta prohibició estan exempts aquells patinets, monopatins o vehicles que circulin a pas de persona.

El text estableix les normes i sancions que hauran de seguir aquest tipus de vehicles que no podran superar els 25 quilòmetres per hora. En cas que ho facin, seran multats amb 500 euros. Ara, els ajuntaments hauran de regular aspectes com l'obligatorietat de l'ús de casc o les parades i aparcaments.

Per la resta, la normativa estableix qüestions de sentit comú que, a causa del buit legal, necessitaven estar negre sobre blanc. Per exemple, que els usuaris d'aquests vehicles estan obligats a realitzar proves d'alcoholèmia i de drogues. També se'ls han d'imposar les mateixes sancions que als conductors d'altres vehicles; és a dir, multes d'entre 500 i 1.000 euros, però no la pèrdua de punts, ja que aquests vehicles no requereixen de permís. En cas de positiu, el vehicle quedarà immobilitzat. No s'estableixen penes en cas de negativa a realitzar la prova, llevat que la Fiscalia estableixi un altre criteri.

Més sentit comú. Els conductors no podran anar parlant per telèfon mòbil ni circular utilitzant auriculars. Es tracta d'accions que afecten l'atenció i estan castigades amb 200 euros de multa. Correspon als ajuntaments decidir si el casc és obligatori. Si així ho fan, el conductor que no el portés serà multat amb 200 euros i es immobilitzarà el vehicle.

En els vehicles, a més, només hi podrà viatjar una persona, i no dos, com es veu en algunes ocasions. Qui infringeixi aquesta norma, serà multat amb 100 euros. A més, a la nit, els usuaris hauran de dur peces o elements reflectants perquè puguin ser vistos per la resta dels conductors. Anar sense reflectants es considerarà conducció temerària, punible amb 200 euros. En el cas que els infractors siguin menors, els responsables de les sancions seran els pares o tutors.