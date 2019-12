Aquesta és la 'Rotonda Màgica' que evita embussos i accidents

Les rotondes són un maldecap per a molts conductors. Hi ha molts dubtes de com cal circular-hi, i molts ho fan forma incorrecta, incomplint les regles que regeixen la circulació per les glorietes i posant en risc la seva seguretat i la de la resta d'usuaris.

Hi ha molts tipus de giratoris, però en tots ells regeixen els mateixos principis com recorda la Direcció General de Trànsit: "cedir el pas als que estan dins de la rotonda i escollir el carril que consideri més adequat en funció de la sortida que prendrà; un cop dins, té preferència el vehicle que ocupa un carril respecte a aquell que pretén accedir-hi; i, per sortir de la glorieta, és imprescindible situar-se prèviament al carril exterior; i si no ha estat possible, efectuar un nou gir per col·locar-se amb temps en aquesta posició".

Dit així, sembla que seria necessari un curs específic sobre com agafar les rotondes o bé podem prendre com a exemple la localitat britànica de Swindon, on han reformulat el concepte.

La coneguda com "Rotonda Màgica de Swindon", construïda el 1973, buscava acabar amb els problemes de trànsit en un dels punts més conflictius d'aquest poble del sud-oest del Regne Unit. Aquesta glorieta és capaç de suportar amb fluïdesa la circulació de fins a 6.200 cotxes per hora. Com ho aconsegueix?

Es tracta d'una fusió de set rotondes que permet circular en diferents direccions sense ocasionar accidents i amb els vehicles en continu moviment. La rotonda més gran és la interior i aquí el flux de trànsit es realitza en sentit contrari a el de les agulles d'un rellotge. En les petites i en l'exterior, en canvi, la circulació és en sentit horari. D'aquesta manera s'aconsegueixen evitar els temuts embusos i els accidents habituals en aquestes zones.