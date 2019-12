Quan es converteix en delicte l'excés de velocitat?

La Direcció General de Trànsit (DGT) va imposar en 2018 a Espanya (a excepció de Catalunya i el País Basc, que tenen transferida la competència) un total de 4,2 milions de multes, de les quals 2,6 milions van ser per excés de velocitat, molt per sobre de les imposades per no portar posat el cinturó de seguretat (97.000), per usar el telèfon mòbil al volant (91.000) o per consum d'alcohol (73.400).

Segons la Revista de Trànsit i Seguretat Viària de la DGT, són especialment preocupants els grans excessos de velocitat considerats delicte pel Codi Penal, perquè encara que no en són molts (842 davant 2.582.138 expedients sancionadors per velocitat) són molt greus i perillosos.

Tal com es defineix en el Codi Penal, és delicte "el que condueixi un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior a 60 km/h en via urbana o en 80 km/h en via interurbana a la permesa reglamentàriament". Els radars i cinemòmetres de Trànsit s'encarreguen diàriament de captar tots els excessos de velocitat, que són sancionats amb multes i, si cal, amb la retirada de punts del permís de conduir. Si, a més, es compleixen les condicions marcades pel Codi Penal, es persegueixen com a delicte.

Per exemple, circular a 110 km/h en vies urbanes limitades a 50 km/h és un delicte, igual que fer-ho superant els 90 km/h en vies urbanes limitades a 30 km/h. També és delicte conduir superant els 170 km/h en vies interurbanes limitades a 90 km/h o superar els 200 km/ha les limitades a 120 km/h.