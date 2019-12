Els Volvo XC60 i XC90, ara Mild Hybrid

Les noves energies que alimenten els automòbils arriben també als models de la marca sueca Volvo, que disposa en la seva gamma dels Volvo XC60 i XC90 Mild Hybrid, associats a propulsors dièsel. Aquests dos vehicles reben un petit motor elèctric de 14 cv que funciona com a generador d'energia recuperada, i que ajuda a reduir les emissions i consums d'aquests models. Va associat a les plantes motrius tant dièsel de 197 i 235 cv com a una de gasolina de 250 cv.

Aquests semihíbrids, que reben denominacions B4 i B5 per distingir-los dels seus germans, inclouran per primera vegada l'avançat sistema de frenada regenerativa de Volvo amb recuperació d'energia cinètica, que s'ha combinat amb els actuals motors de combustió interna per crear un motor elèctric integrat que porta el nou distintiu ambiental Eco de la DGT.

El nou motor, electrificat mitjançant la recuperació de l'energia de la frenada per cable elèctric, ofereix als conductors fins a un 15% d'estalvi de combustible i redueix les emissions de la conducció real. En el cas de l'XC60, els clients podran triar entre diferents versions semihíbrides, com un B5 de gasolina o dièsel, un B4 dièsel i un B6 de gasolina. El B5 de gasolina estarà disponible amb tracció davantera o integral. Per la seva banda, l'XC90 oferirà un motor Mild Hybrid B5 de gasolina o dièsel, així com un altre B6 de gasolina.

Els Mild Hybrid de Volvo tenen un funcionament senzill. Durant la frenada, recuperen energia i carreguen la bateria de 48 V. Després, un generador d'arrencada integrat utilitza l'energia acumulada per ajudar els motors tèrmics.

DOMINI DELS MOTORS DIÈSEL

La marca nòrdica continua tenint un mix de motoritzacions, en el qual predominen les vendes d'automòbils amb motorització dièsel (65%) davant dels gasolina, que s'emporten el 27% de les vendes, i els Mild Hybrid, amb un 8%. De cara a l'any 2020 s'espera que el mix de vendes variï en la proporció de 50% dièsel, 30% gasolina i 20% Mild Hybrid.



VENDES I OBJECTIUS

Volvo acumula un període de 5 anys consecutius que creix en vendes, fins a arribar a més de 642.000 unitats. A Espanya la marca sueca persegueix l'objectiu de créixer l'any que ve un 10%, amb 18.400 unitats.