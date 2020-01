Tres cotxes per menys de 15.000 euros

A l'hora de comprar un cotxe és habitual que ens fixem en el disseny i en el preu. Però no n'hi ha prou. Abans de decidir-nos per un o altre model hem de tenir en compte altres factors qualitatius importants com ara les prestacions, la seguretat, l'equipament o la tecnologia que ens ofereixen. Només així ens assegurarem que fem una bona adquisició. Descobreix tot el que ofereixen els models Hyundai i10, Nissan MICRA i Kia Ceed.

KIA CEED

En la seva tercera generació, el nou Kia Ceed, dissenyat i fabricat a Europa, enforteix la presència de Kia en el segment C, amb un disseny atlètic, noves i innovadores tecnologies i una conducció millorada.

El nou Ceed destaca respecte del seu predecessor perquè té un maleter més gran, de 395l., que incrementa la capacitat en 15 litres. I millora també en altres aspectes. Tenint en compte que la tecnologia juga un paper molt important en la millora de l'experiència de conducció i seguretat, el Ceed està a l'última: inclou de sèrie assistent dinàmic per a les llums de carretera, sistema de detecció de fatiga del conductor, sistema d'assistència de manteniment de carril i sistema d'advertiment de col·lisió frontal.

Si busques un vehicle segur, dinàmic i amb tecnologia avançada quant a seguretat, conducció i info-entreteniment, el teu vehicles és el nou Kia Ceed.

HYUNDAI i10

El Hyundai i10 no només ofereix l'habitacle mes espaiós de la seva categoria sinó també un dels maleters amb major capacitat del seu segment, amb un volum de 252 litres.

L'espaiós habitacle de l'i10 allotja còmodament fins a 5 ocupants. El seu xassís optimitzat ofereix una resposta millorada per a la mobilitat de la direcció amb l'objectiu d'aprofitar al màxim els trajectes.

Si fer marxa enrere en espais petits podia ser un problema a causa de la poca visibilitat, aquest model incorpora el RPAS, un sistema de quatre sensors al para-xocs de darrera que detecten qualsevol obstacle que potser no veuries bé.

Finalment, el sistema d'estabilitat d'aquest cotxe (VSM) s'encarrega de supervisar la tracció de cada roda per saber com es comporta la carrosseria de l'i10, per a major tranquil·litat dels seus ocupants.



NISSAN MICRA

La cinquena generació del Nissan MICRA és atrevida per naturalesa, i ha nascut per desafiar les normes preestablertes sobre disseny, confort i prestacions en el mercat dels cotxes compactes. Gaudeix de la conducció més connectada gràcies al nou NissanConnect de Micra, compatible amb Apple CarPlay i Android Auto.

El Micra t'ofereix una gamma de tecnologies líders en la seva classe per ajudar-te durant tot el trajecte, gràcies als Sistemes de Conducció Intel·ligent Nissan, que fan que els teus trajectes siguin més segurs i divertits.

I si busques personalització, podràs escollir la combinació perfecta per al teu Micra, entre l'àmplia gamma de colors exteriors i un extens programa de personalització interior i exterior.

El Micra, tenaç i avançat, serà el teu turisme preferit.