BMW Sèrie 8 Gran Cupè, esportivitat i luxe

Configurat amb una arquitectura de carrosseria cupè de quatre portes amb una longitud de 5,082 metres, la marca alemanya BMW inclou en la seva gamma el nou Sèrie 8 Gran Cupè, un automòbil esportiu d'altes prestacions i gran luxe que disposa de potents motors gasolina i dièsel de fins 530 cavalls, associats a transmissions automàtiques Steptronic Sport de vuit velocitats i tracció integral xDrive o propulsió, segons versions. Els preus parteixen dels 102.000 euros i arriben a un màxim de 194.000 euros.

El BMW Sèrie 8 Gran Cupè, que deriva d'un esportiu de dues portes, transmet disseny i elegància des de tots els angles i disposa d'un habitacle amb un espai significativament més gran per als passatgers del darrere, gràcies a més distància entre eixos. En la seva oferta destaquen diversos elements d'equipament exclusius i les més recents innovacions en matèria de control/operativitat, assistència a la conducció i connectivitat, que representen un exemple únic de modernitat i luxe.

Estèticament l'ample i baix frontal mostra la seva esportivitat i una rotunda presència, amb uns fars led adaptatius que poden arribar a tenir un abast de fins a 600 metres. A més de les seves proporcions diferents, el disseny del nou BMW Sèrie 8 Gran Cupè també es distingeix dels seus germans de la Sèrie 8, especialment a la part lateral i posterior. Amb un parabrisa menys inclinat, la línia del sostre és també més alta i ofereix més habitabilitat vertical tant davant com darrere. Els protuberants passos de roda i l'amplada de via juguen un paper clau en la forma que té la part posterior, i el conjunt es completa amb les dobles sortides d'escapament trapezoïdals, ubicades a tots dos costats del para-xocs.

Luxe, confort i exclusius elements d'equipament destaquen a l'interior, amb àmplies places per als ocupants, un sistema automàtic de climatització de quatre zones i cortinetes elèctriques per a les finestres del darrere, disponibles en exclusiva en aquesta variant quatre portes de la gamma del Sèrie 8. De fet, l'equipament de sèrie de el nou BMW Sèrie 8 Gran Cupè inclou també el quadre de comandaments i tota la part superior dels panells de portes entapissats en cuir, seients esportius amb regulació elèctrica i reposacaps integrats, i tapisseria de cuir Vernasca.

Els seients multifunció de sèrie del BMW M850i xDrive Gran Cupè disposen de tapisseria de cuir, i la consola central ampliada és exclusiva del BMW Sèrie 8 Gran Cupè, com també ho són els seients posteriors laterals amb configuració individual. Un tercer seient per als desplaçaments més curts se situa entre els seients del darrere, i disposa d'un sistema complet de cinturó de seguretat. Això converteix el nou BMW Sèrie 8 Gran Cupè en un 4+1 places. La disposició de l'espai per a l'equipatge és molt bona, i el maleter de 440 litres pot variar molt segons com col—loquem els seients posteriors, reclinables en disposició 40:20:40.

L'excel—lent aerodinàmica del BMW Sèrie 8 Gran Cupè es reforça amb el carenat dels baixos de la carrosseria, el control actiu de les cortinetes que tanquen les entrades d'aire frontals i els suports dels miralls exteriors. Per la seva banda, una intel—ligent barreja de materials contribueix a conciliar les estrictes demandes de rigidesa de la carrosseria amb l'objectiu de reduir pes. I per aquest motiu les portes i la coberta exterior de sostre, el capó, el panell frontal de l'habitacle, el xassís que conté el motor i el suport del para-xocs posterior estan confeccionats en alumini.

La tapa de maleter sintètica, el suport del quadre de comandaments en magnesi i el túnel central fabrica amb resina reforçada amb fibra de carboni contribueixen també a reduir el pes. El nou Sère 8 Gran Cupè està disponible amb cinc motors, tres de gasolina biturbo amb vuit cilindres en V i dos sis cilindres en línia, un d'ells dièsel. La gamma de potències va des dels 320 cv d'aquest últim fins als 530 de l'M850i, passant pels 340 cv del nou sis cilindres en línia de gasolina que equipen les versions 840i Gran Cupè i 840i xDrive Gran Cupè.