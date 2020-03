Volkswagen E-Up!, revolució elèctrica

Volkswagen ha renovat el petit i elèctric e-up!, l'ha dotat de més autonomia, alhora que l'ha fet més accessible i funcional per al dia a dia, amb un preu d'adquisició i utilització encara més ajustat, i amb uns temps de recàrrega més curts. L'e-up! 2020 és capaç de recórrer fins a 260 quilòmetres amb una sola càrrega, gràcies a una bateria de més densitat que passa dels 17,8 kWh del seu predecessor als 36,8 kWh de l'actual, fet que suposa gairebé duplicar la seva capacitat.

Un cop esgotada la bateria, tan sols serà necessària una hora per recarregar-la fins al 80% amb un endoll CCS de cor-rent continu, que es pot adquirir opcionalment, o bé una mica més de quatre hores si s'efectua mitjançant una presa de corrent de tipus Wallbox amb una potència de 7,2 kW.

Aquesta gran autonomia d'utilització no s'ha aconseguit a canvi de reduir les prestacions, ja que el Volkswagen e-up! ofereix una potència màxima de 83 cv i un potent parell de 212 Nm. Tot plegat, dades més que suficients per moure amb facilitat els 1.160 quilos que pesa el vehicle. Això sí, no és un cotxe especialment ràpid, ni les seves acceleracions són explosives com en altres models elèctrics de més potència. En tot cas, es poden escollir tres perfils i conducció i cinc nivells de recuperació d'energia, per adaptar les prestacions mecàniques als desitjos i necessitats del conductor. Disposa d'un mode estàndard i dels programes Eco i Eco +.

El mode Eco redueix la potència a 50 kW (68 cv) i el parell a 167 Nm, la velocitat màxima es limita a 115 km/h i s'apaga l'aire condicionat. L'e-up! estalvia encara més amb en el programa Eco +: amb 40 kW (54 cv) de potència, 133 Nm de parell i 90 km/h de velocitat màxima.



EQUIPAT I ACCESSIBLE

L'e-up! ofereix un ampli equipament, que permet a l'usuari viatjar de manera còmoda, segura i connectada. Entre altres sistemes, s'integra la ràdio Composition Phone amb una interfície bluetooth i DAB+ que també incorpora la connexió per a smartphone amb la nova aplicació Maps +More, que ofereix moltes funcions de navegació i multimèdia. Per mitjà de l'aplicació We Connect amb e-Remote, es pot activar i programar a distància la càrrega i la climatització. El sistema Climatronic i el nou assistent d'avís de sortida de carril completen l'equipament.

I si es el que busquem és elegància, es disposa del nivell d'acabat Style, amb sostre negre o blanc, vidres tintats a la part posterior, llantes d'aliatge lleuger i il—luminació ambiental en color blau per a l'habitacle.

L'e-up! combina aquest gran equipament amb un baix cost d'adquisició. Està disponible des de 22.570 euros (23.490 per a la versió Style), encara que amb descomptes de campanya i finançament es pot reduir fins als 20.290 euros (21.210 euros a l'Style). A més, es poden sumar 600 euros més per ser client de Volkswagen, i un ajut de 1.200 euros en la instal—lació del punt de recàrrega.