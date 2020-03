Opel Corsa, equilibri i confort

Des de l'absorció de la marca alemanya Opel per part del grup francès PSA Peugeot/Citroën, les sinergies no han fet més que millorar els productes de la primera. Així, aquest nou Corsa, desenvolupat estretament juntament amb el nou Peugeot 208, llueix la típica sobrietat alemanya dels Opel, sense renunciar al refinament propi de les mecàniques i els xassís francesos, donant lloc a un dels compactes més equilibrats i recomanables del seu competit segment.

Des del primer moment en què ens posem davant del Corsa, la sensació que ens transmet és de solidesa i qualitat. En realitat sembla més gran del que és –fins i tot és més petit que el model anterior, amb una longitud de 4,06 metres per a la seva carrosseria de cinc portes– i disposa de traços ben definits i de superfícies suaus i ben encaixades. El mateix passa en accedir al seu interior, on la reducció de l'espai disponible és imperceptible i, malgrat que hi ha menys espais, la sensació és de refinament. A aquest fet hi contribueix un quadre de comandaments molt atractiu i la qualitat i el bon encaix dels materials emprats en la seva construcció. El maleter no està gens malament per a la seva categoria, amb uns aprofitables 309 litres de capacitat.

Disposa de tres variants del motor tricilíndric de gasolina del grup, amb 75, 101 i 131 CV, així com un dièsel de 101 CV. Opel ofereix caixes de canvi manuals de cinc relacions en l'atmosfèric de 75 CV i de sis per a la versió de101 CV, tot i que també podem optar pel recomanable canvi automàtic de vuit velocitats, opció que només s'ofereix en la versió de 131 CV. No obstant això, el secret de l'èxit d'aquesta última generació del Corsa es troba en la reducció del pes. Opel assegura haver reduït fins a 40 kg en el xassís i al voltant de 15 kg en els motors, la qual cosa es combina amb una nova distribució dels pesos –el conductor va ara més baix– i un excel·lent treball en les suspensions, amb un equilibri entre confort i prestacions molt destacable. Tot plegat aconsegueix millorar les prestacions –és significatiu que la versió de 131 CV acceleri més ràpid que l'anterior de 150 CV– i també reduir sensiblement els consums.

En la nostra primera presa de contacte amb el motor de 131 CV, ens va agradar especialment el canvi automàtic i el tacte de la suspensió; en cap moment va arribar a ser incòmode, però aconseguia anul·lar el balanceig i transmetre una sensació de seguretat agradable, fins i tot transitant per terrenys en mal estat i a ritmes molt alegres.

El nou Opel Corsa configura la seva gamma en tres nivells: Edition, Elegance i GS Line, i en funció de l'acabat pot muntar elements com el sistema de manteniment de carril, els fars de led matricials, un avisador d'obstacles en els laterals –a més de l'alerta d'angle mort–, el programador de velocitat intel·ligent o la càmera posterior de gran angular. Pel que fa a la tecnologia i els sistemes multimèdia, el nou Corsa té disponible pantalles de fins a 10 polzades amb navegació i funcions ampliades gràcies a l'accés a Internet.

En resum, amb una relació preu/producte de les millors del segment, el Corsa ens sembla molt equilibrat i recomanable. Els preus de la gamma arrenquen en 16.300 euros per a la versió de gasolina i en 19.600 per a la de dièsel.