Espanya segueix situant-se a la cua d'Europa en electromobilitat

Espanya segueix a la cua d'Europa en electromobilitat. Segons les dades de l'últim Baròmetre Anfac trimestral de l'Electromobilitat, realitzat per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), el país a penes va millorar durant l'últim trimestre de l'any passat, quan va augmentar la seva puntuació des dels 16,1 punts sobre 100 fins als 16,4. Si al setembre el país era el penúltim d'Europa en penetració de l'electromobilitat només per davant d'Itàlia, durant el quart trimestre de l'any va certificar el seu últim lloc molt lluny de França, penúltim amb 23,5 punts.

Itàlia va aconseguir millorar fins als 24,4 punts i va quedar a prop de la mitjana de la Unió Europea (27,9 punts). Noruega, amb 238,1 punts, Holanda, amb 110,3 punts, i la República Txeca, amb 53,5 punts, van ser els països amb un millor índex de penetració d'electromobilitat del continent. El baròmetre d'Anfac valora el compliment d'objectius dedicats a la penetració de la mobilitat elèctrica, com l'augment de la quota de mercat del vehicle electrificat o de la quota d'elèctrics purs o el desenvolupament de la infraestructura de càrrega, per atorgar un valor sobre 100 a les regions espanyoles i els països europeus. En aquest sentit, segons Anfac, Catalunya es va posicionar en el primer lloc en l'indicador global amb 23,4 punts, i va arrabassar el primer lloc a Astúries, amb 20,9 punts. Madrid, amb 19,8 punts, tanca el podi, encara que va perdre 0,4 punts per la reculada en l'indicador de penetració del vehicle electrificat. Per sobre de la mitjana espanyola, de 16,4 punts, també es van situar Aragó (18,1), les Illes Canàries (17,4) i el País Basc (17,3). Ceuta i Melilla (4,5), Galícia (8,7) i Múrcia (9,3) van ser les comunitats amb pitjor puntuació. Aquest índex global s'obté de la mitjana entre la penetració del vehicle electrificat i el d'infraestructura de recàrrega. En el primer apartat destaquen Madrid (22,9) malgrat la reculada registrada, Catalunya (20,3) i Navarra (17,6). Cantàbria, per sota de la mitjana espanyola amb 12,2 punts, va ser la comunitat que més va millorar en aquesta àrea.

Sobre la penetració del vehicle elèctric, Anfac reconeix que, malgrat que creixen les vendes, la seva quota de mercat és realment baixa. Encara no s'han consumit els set milions del Pla Moves 2019 pel seu requisit de lliurar un cotxe vell per retirar-lo.