Algunes novetats del mercat

Els nous models de Hyundai de i30 per aquest any.

Els nous models de Hyundai de i30 per aquest any. diari de girona

Les principals marques del món del motor han volgut estar presents encara que de manera virtual en el saló de Ginebra. És una cita que tota marca no es vol perdre de cap manera, ja que és el pricipal aparador per presentar les darreres novetats i els nous models.

És el cas de la marca asiàtica Hyundai, que ha mosrat l'i30 2020 amb tres carrosseries i que ofereix alguns canvis tant en l'aspecte estètic com en la seva motorització. Pel que fa a l'interior, els usuaris trobaran també força novetats en qüestió de detalls.

Una altra marca que presenta importants novetats és Suzuki, amb els models Ignis i la seva segona generació que s'adapta als temps més moderns amb la tecnologia de primer nivell microhíbrida. L'Ignis és un dels models més populars i amb un gran atractiu i acceptació entre el públic jove. Ara, els canvis són estètics i molt apreciables a l'exterior però en el seu interior disposa d'una motorització molt adaptada als nous temps i les tendències del futur.

Nissan és una altra marca que s'adapta amb rapidesa al futur i per aquest motiu ja té a disposició els motors elèctrics. La marca japonesa considera que el futur és ja el present i per aquesta raó la seva aposta és el Nissan Leaf. Els interessats poden disfrutar d'una experiència 100% elèctrica i fins i tot es pot disposar d'un carregador elèctric al domicili. Aquesta és una de les principals preocupacions dels usuaris dels vehicles elèctrics, poder disposar de punts de càrrega. Però el cert és que cada vegada hi ha més punts amb càrrega i els vehicles disposen també de molta autonomia.

Des de Nissan es treballa per tenir disponible una aplicació molt pràctica per tots aquells conductors de cotxes amb motorització elèctrica. Es tracta de l'aplicació Nissan Charge, on es detallaran els punts de càrrega i així es pot planificar una ruta amb comoditat sabent en cada moment on podem carrgar el vehicle. També es detallarà com localiltzar els càrregadors més adequats per a cada vehicle ruta.

Però també per Mercedes la política mediambiental en el terreny del motor és una prioritat. La firma alemanya ho té molt clar, fins i tot en les unitats comercials. El Garatge Plana de Girona disposa d'una àmplia oferta de models de furgoneta que s'adapten a les necessitats de cada conductor. L'Sprinter és un moldel que presenta el que comentem, tota una opció molt completa que segur que s'adapta a les necessitats del que busca un vehicle àgil i a la vegada amb una gran comoditat i funcionalitat.