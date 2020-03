El Saló de Ginebra de l'automòbil també es veu afectat pel coronavirus

Ginebra ha estat fins al dia 15 de març la seu del reconegut saló de l'automòbil. Aquest any, però, ha estat una cita realment especial ja que com a conseqüència de la propagació del coronavirus s'ha hagut de suspendre. De tota manera, la suspensió ha estat realment física i no s'ha celebrat la mostra en un recinte tancat, sinó que podríem dir que ha estat virtual. Les principals marques automobilístiques han presentat les seves novetats via streaming.

La decisió del Govern suís va sorprendre inicialment però el sector del motor va saber reaccionar amb rapidesa i de manera accelerada es va optar per fer uns canvis substancials. Com que no es podien celebrar trobades personals les marques han optat per donar a conèixer les novetats a través d'internet. Es dona la circumstància que el Saló de Ginebra no s'havia suspès mai des de la Segona Guerra Mundial. Ginebra juntament amb París i Barcelona són en l'àmbit europeu el principal aparador que tenen les principals marques del motor per presentar els nous models. Les principals marques no han volgut que la suspensió els afectés i per aquesta raó han mantingut aquesta mena de saló virtual per donar a conèixer totes les novetats. Algunes veus, però, ja han sortit per qüestionar la vigència i la necessitat de celebrar aquests tipus de salons. Les noves tecnologies han permès crear nous canals d'informació que han deixat certes iniciatives i salons una mica obsolets. Ara, qualsevol marca pot fer una presentació a escala mundial via streaming, per exemple, i arribar a qualsevol punt del món i sense necessitat de convocar la premsa especialitzada en un espai físic. Asseguren que tot són avantatges i que podria ser el futur.

Durant aquests últims dies algunes veus han insistit que els salons tradicionals seran substituïts amb el temps per altres tipus de canals d'informació i comunicació més precisos i, sobretot, ràpids. L'experiència d'aquests dies amb la suspensió del saló per la propagació del coronavirus ha estat bona i les principals marques han pogut fer igualment les presentacions.