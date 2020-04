Com es passarà la ITV quan finalitzi el confinament per coronavirus?

La crisi sanitària provocada pel virus Covid-19 que va obligar a el Govern a decretar l'Estat d'Alarma a Espanya el passat 14 de març, ha afectat en gran mesura a tot el sector de l'automòbil, incloses les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITVs), els terminis han quedat suspesos fins que finalitzi el confinament per coronavirus. Ara, un mes després de l'aturada obligatori, el sector d'ITV comença a preparar-se per tornar a la normalitat i oferir aquest servei obligatori tan necessari per garantir la seguretat viària.

D'aquesta manera, l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV), ha presentat al Ministeri d'Indústria, Sanitat i Interior, un Pla d'Actuació per poder recuperar la normalitat de la seva activitat sense que això suposi el col·lapse a les estacions d'ITV i contribueixi a crear nous focus de contagi entre la població a causa de l'aglomeració de persones.

I és que tal com revela AECA-ITV, la suspensió dels terminis per realitzar la inspecció a causa de el tancament temporal de les estacions d'ITV, ha provocat que el nombre de vehicles que havien d'haver passat la seva revisió des del 15 de març s'hagi anat acumulant fins arribar a unes xifres excessivament elevades.

És més, l'Associació calcula que fins el 10 de maig de 2020 va expirar el venciment d'un total de 3.100.000 inspeccions. Si a aquesta xifra li sumem les inspeccions amb venciment al mes de maig estaríem davant d'una situació preocupant, ja que hi hauria un total de 5.000.000 d'inspeccions pendents de realitzar.

Una estació a Xàtiva.



"En conseqüència, és indubtable que, en el moment de l'aixecament de l'Estat d'Alarma, es generaria una gran aglomeració de ciutadans a les estacions d'ITV. Si a més afegim que la capacitat d'inspeccions de les estacions d'ITV és de 1.800.000 revisions a el mes, això suposaria multiplicar entre 2,8 a 3 vegades la capacitat d'inspeccions, el que resulta inviable ", explica AECA-ITV.

L'Associació també exposa la impossibilitat d'obtenir equips de protecció per a tots els empleats de les estacions d'ITV del nostre país així com d'establir mesures de protecció per a tots els usuaris que acudeixin a la revisió del seu vehicle.

Per això, davant aquesta situació, l'única solució viable és establir una pròrroga abans que es tornin a obrir les estacions d'ITV o que finalitzi l'Estat d'Alarma perquè els vehicles la ITV hagi vençut durant el període de confinament puguin realitzar la revisió de forma organitzada i calendaritzada en funció de la seva data de venciment, de la seva categoria i de el servei que presten. AECA-ITV insisteix que aquesta pròrroga únicament s'aplicaria a aquells vehicles la inspecció hauria d'haver realitzat durant el període de confinament.

El Pla d'Actuació que AECA-ITV ha presentat al Ministeri d'Indústria, Sanitat i Interior, inclou les següents propostes:



Establir una pròrroga calendaritzada fins al 30 de setembre de 2020 per realitzar la Inspecció Tècnica de Vehicles amb data de venciment dins el període de l'Estat d'Alarma. Segons AECA-ITV, aquesta data límit únicament serà vàlida si es torna a posar en marxa el servei d'ITV el dia 10 de maig de 2020. En cas que la reobertura del servei es retardi més enllà del dia 10 de maig, el termini límit hauria de ampliar-se.

Establir unes mesures formatives excepcionals per disposar de personal tècnic necessari i fer front a el gran nombre de revisions requerides.

Modificar alguns dels punts de les inspeccions tècniques que es realitzen a l'interior dels vehicles per respectar el distanciament social i evitar el contacte entre persones.