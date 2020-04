Desescalada a Espanya: Quan podrem tornar a conduir amb normalitat?

Tal com va anunciar dimarts passat el president de Govern, Pedro Sánchez, la desescalada a Espanya s'iniciarà el proper 4 de maig i es durà a terme en quatre fases que aniran posant-se en marxa gradualment en funció de com evolucioni la situació sanitària en cada província.



Encara no hi ha establert un calendari fix, però el Govern ja ha anunciat que cada fase tindrà com a mínim una durada de dues setmanes i que l'objectiu principal és que recuperem la normalitat a finals de juny. Però, ¿en quina fase de la desescalada podràs agafar el teu vehicle amb normalitat i sense preocupar-te per rebre una multa de Trànsit?



Tal com hem comentat, el desconfinament donarà començament el 4 de maig amb la Fase 0 de desescalada, tot i que des d'aquest dissabte 2 de maig ja podràs sortir a passejar amb les persones que convius o practicar esport de manera individual sempre que prenguis les mesures de seguretat adequades.



No obstant això, en aquesta Fase 0 que, si tot va bé, durarà fins al proper 10 de maig, encara no podràs conduir quan vulguis. Segons Sánchez, la mobilitat es lliberalitzarà gairebé per complet a partir de l'11 de maig, ja que es permetran els desplaçaments amb la limitació de les províncies i ja no serà necessari justificar els viatges a peu, en cotxe o en transport públic permesos fins ara.





El Plan para la Transición hacia una #NuevaNormalidad:



??Tendrá 4 fases

??Cada fase durará mínimo 2 semanas

??La unidad de aplicación será la provincia o la isla

??Será gradual, asimétrica, coordinada y adaptable#EsteVirusLoParamosUnidos

Más info ??https://t.co/UYjwkWjGOi pic.twitter.com/jDjDc56IBk — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 29, 2020

A continuació et detallem fase per fase com serà la mobilitat durant els propers mesos, a quins llocs podràs acudir i com evolucionarà la desescalada fins que recuperem la normalitat.En l'àmbit laboral el teletreball continuarà sent preferent en les empreses i llocs on sigui possible. També es produirà un esglaonament a l'entrada i sortida de centres de treball.Estaran permesos els passejos de nens, adults i convivents.Estaran permeses les activitats esportives sense contacte (anar en bici, córrer, patinar, practicar surf, etc.) sempre que es practiquin de forma individual i amb la protecció adequada: distància de seguretat i màscara en esports no aquàtics.Estarà permesa l'atenció d'horts familiars, d'autoconsum o municipals, sempre que estiguin localitzats en el mateix terme municipal que el de el domicili o un adjacent a aquest.Pel que fa a la mobilitat urbana i periurbana, es produirà un increment progressiu de freqüències en el transport públic, especialment en hora punta. Es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espai per a persones amb discapacitat.Pel que fa a la mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (tren i autobús), es mantindran les condicions actuals, és a dir, la limitació de nombre de serveis a l'30% respecte a el període normal.Es recomana l'ús de mascareta en transports públics i en tot tipus d'activitats que tinguin lloc fora de la llar.Es permetrà l'obertura de locals i establiments comercials amb cita prèvia per a l'atenció individual dels clients.S'establirà un horari d'atenció preferent per a les persones majors de 65 anys i serà obligatori l'ús de mesures de protecció com mascareta o guants.Es permetrà l'obertura de restaurants i cafeteries amb lliurament per emportar. No estarà permès el consum a l'establiment.Les persones no vulnerablesL'ocupació dels vehicles privats estarà limitada a un ús individual, menys en els casos de les persones que resideixin al mateix domicili, que podran anar juntes.Estaran permesos els vetlles, tot i que per a un nombre limitat de familiars i amb protocols de distanciament físic i seguretat.Es tornaran a obrir de forma gradual les instal·lacions cientificotècniques i més, es podran celebrar seminaris i congressos científics o innovadors, respectant sempre la distància social de més de 2 metres i de menys de 30 assistents.Estarà permesa l'obertura generalitzada dels locals i establiments comercials, però no dels centres comercials.L'aforament dels locals estarà limitat a el 30% i es garantirà una distància mínima de 2 metres entre clients. Així mateix, s'establirà un horari d'atenció preferent per a les persones majors de 65 anys.Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament socialEs permetrà l'obertura de les terrasses de restaurants i cafeteries, encara que les taules permeses estaran limitades a l'30%.Es tornaran a obrir els hotels i els allotjaments turístics, tot i que no es podran fer servir les zones comunes.Es permetrà l'obertura de les activitats de el sector agroalimentari i pesquer que mantenien restriccions.S'obriran biblioteques i es podrà visitar museus amb limitació d'aforament.Els espais de culte religiós comptaran amb una limitació de 1/3 de l'aforament.Els espectacles culturals seran possibles en llocs tancats i amb menys de 30 persones, mentre que els espectacles culturals a l'aire lliure seran de menys de 200 persones, que estaran assegudes, i mantenint la distància de seguretat.El transport públic en entorns urbans i interurbans oferirà els seus serveis a l'80-100%.La mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància mantindrà les condicions actuals, és a dir, la limitació dels seus serveis a l'30%. Així mateix, l'ocupació estarà limitada a l'50% i quedarà prohibit el càtering en els trens.Pel que fa a el transport marítim, també mantindrà les condicions actuals: l'ocupació serà de l'50% en butaques amb separació de més de 2 metres entre una butaca i una altra; i de el 100% en cabines, sempre que estiguin ocupats per persones que resideixin al mateix domicili.Es permetrà que les persones no vulnerables sense patologies prèvies mantinguin contacte social en grups més amplis.Es podrà viatjar a segones residències sempre que estiguin localitzades en la mateixa província. Si aquesta es troba en una altra província, només es podrà anar un cop finalitzi tot el procés de desescalada.Els casaments estaran permeses encara que per a un nombre limitat d'assistents.Els vetlles estaran permesos per a un nombre menys limitat de familiars, encara que sempre amb protocols de distància física i seguretat.Estaran permeses les visites d'un familiar a persones amb discapaciden residències i habitatges tutelats. El que no es permetrà seran les visites a residències de gent gran.

S'obriran els centres d'educació infantil fins a 6 anys per a aquelles famílies que acreditin que han de treballar presencialment sense possibilitat de flexibilització. L'aforament serà limitat.



Els viatges que s'efectuïn en cadascuna de les fases, amb el mitjà de transport que sigui, s'hauran de fer per a la realització de les activitats permeses

Els seminaris científics o innovadors continuaran respectant la distància social de més de 2 metres, encara que l'assistència podrà ser de menys de 50 participants.



Estarà permesa l'obertura a públic dels centres comercials, tot i que no es podrà romandre a les zones comunes o àrees recreatives. L'aforament estarà limitat a el 40% i s'haurà de mantenir una distància mínima de 2 metres entre clients.



Així mateix, s'establirà un horari preferent per a les persones majors de 65 anys.



Estarà permesa l'obertura dels centres educatius i de formació com les autoescoles o les acadèmies.



Els restaurants i les cafeteries podran servir al local amb una limitació de 1/3 de l'aforament i garantint la separació entre clients en taula i entre taules. Les discoteques i els bars nocturns no podran obrir.



Estarà permesa l'obertura dels cinemes, teatres i auditoris, encara que amb una limitació d'aforament de 1/3.



Les sales d'exposicions i de conferències estaran obertes amb 1/3 del seu aforament i control d'aglomeracions.



Els espectacles culturals han de ser de menys de 50 persones en llocs tancats, mentre que els espectacles a l'aire lliure seran de menys de 400 persones, que estaran assegudes i respectant la distància social.



Els espais de culte religiós comptaran amb una limitació de 1/2 de l'aforament.



Fase III: avançada



S'iniciaran els protocols de reincorporació presencial a les empreses per a l'activitat laboral, amb horari escalonat i garanties de conciliació.



Les persones no vulnerables i sense patologies podran tenir contacte social.



Els vetlles podran comptar amb un nombre més ampli d'assistents, tot i que se seguirà mantenint la distància física i la seguretat.



Els casaments podran comptar amb un nombre més ampli d'assistents, sempre que es garanteixi la seguretat.



Els seminaris, congressos i fires científiques o d'innovació es podran celebrar amb menys de 80 persones i garantint la distància social de dos metres i els protocols de seguretat.



Les zones comunes i recreatives dels centres comercials ja es podran utilitzar, encara que l'aforament estarà limitat a el 50% i s'haurà de respectar la distància de seguretat de 2 metres.



Els restaurants i cafeteries estendran el seu aforament a un màxim de 1/2 de la seva capacitat per garantir la separació entre clients. També es permetrà la presència de gent de peu a la barra amb una separació mínima de 1,5 metres. Pel que fa a les terrasses, es limitarà el nombre de taules a l'50%. D'altra banda, les discoteques i els bars nocturns tindran un aforament màxim de 1/3.



Els hotels i els allotjaments turístics podran obrir les seves zones comunes, tot i que limitades a la meitat del seu aforament.



Les sales d'arts escèniques i musicals ocuparan 1/3 del seu aforament.



Un cop aconseguim la normalitat es podrà viatjar entre províncies, sempre que ambdues hagin superat la fase III

Els espectacles culturals han de ser de menys de 80 persones en llocs tancats, mentre que els espectacles a l'aire lliure i els parcs temàtics podran estar ocupats per menys de 800 persones.



Estarà permès anar a la platja, encara que en condicions de seguretat i distanciament.



Pel que fa a l'esport, es permetrà l'assistència a partits amb un màxim d'1/3 de l'aforament i garantint la màxima seguretat i distanciament entre espectadors.



Es permetrà l'assistència a gimnasos amb un màxim de l'1/3 del seu aforament i sense utilitzar els vestidors.



Pel que fa a la mobilitat urbana i periurbana, tots els serveis de transport públic oferiran el 100% dels seus serveis.



Pel que fa a la mobilitat terrestre de mitjà i llarg abast, en aquesta fase es podria produir un possible increment de l'ocupació d'autobusos i trens.



En funció de el progrés dels paràmetres sanitaris, s'eliminarà la limitació de no embarcar passatgers en els ferris. Així mateix, s'autoritzaran les activitats nàutiques d'esbarjo.