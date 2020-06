Volkswagen Golf GTI, perfecció dinàmica

El nou Volkswagen Golf GTI 8 no decebrà ningú. Ni els més acèrrims i puristes seguidors d'aquest icònic turisme compacte. Com passa en cada nova generació del Golf, tot canvia perquè res no canviï. I és que es tracta d'un model que, tot i la constant evolució tecnològica que ha sofert al llarg de les vuit generacions, ha mantingut intacte el seu concepte d'esportiu compacte d'altes prestacions amb què es va presentar per primera vegada el setembre del 1975 en el marc de la Saló de l'Automòbil de Frankfurt.



GESTOR DE LA DINÀMICA

De la mateixa manera que la resta de la nova gamma Golf, el GTI es mostra més tecnològic, digitalitzat i eficient que mai. Però en aquesta última entrega destaca el desplegament tècnic que els enginyers de Wolfsburg han aplicat a la dinàmica del cotxe. El Golf GTI estrena un nou sistema anomenat «gestor de la dinàmica de marxa». Un dispositiu que controla l'ESP amb bloqueig electrònic del diferencial (XDS) juntament amb les funcions de bloqueig transversal de l'eix davanter regulat electrònicament.

A més, està disponible com a opció la suspensió adaptativa DCC. Si a tot això hi afegim un nou tren de rodatge i una direcció més directa i precisa, el resultat final, segons els responsables de la marca, aconsegueix «gairebé posar fi completament el subviratge típic dels vehicles de tracció davantera». És a dir, a la tendència que tenen els cotxes a anar-se'n cap a l'exterior dels revolts a altes velocitats.

Després de les proves dinàmiques realitzades per la marca, es pot afirmar que totes aquesta solucions han donat un més que notable resultat. De fet, el Volkswagen Golf GTI 8 s'ha mostrat quatre segons més ràpid que el GTI 7 Performance en un circuit de tan sols 3,3 km, i on Volkswagen fa habitualment aquests tipus de proves per posar a punt els seus vehicles.



2.0 TSI DE 245 CV

El golf 8 GTI manté el bloc 2.0 TSI de 245 cv que en la generació anterior s'oferia en la versió superior GTI Performance. Un increment de 15 cv en comparació amb els 230 cv de l'anterior GTI «de sèrie», que li proporcionen una excel—lent targeta de visita pel que fa a prestacions, amb 250 km/h de velocitat màxima limitada electrònicament. A més de la tradicional caixa de canvis manual de 6 velocitats que tanta acceptació té entre els més puristes, Volkswagen ofereix una variant de canvi automàtic DSG de contrastada precisió i rapidesa.



DISSENY DISTINTIU

Pel que fa al disseny del compacte esportiu alemany, el GTI manté tota l'essència dels seus antecessors alhora que incorpora els nous codis estètics i tecnològics. I de tots, destaquen en particular els nous grups òptics que presideixen la seva més allargada i fluida carrosseria. Una firma lumínica que recorre a la tecnologia led de sèrie en tots els components; des de les seves unitats principals fins a la línia que recorre la part frontal de manera horitzontal, en paral—lel a la banda de color vermell situada sobre la calandra del radiador i les sigles GTI.

L'entrada d'aire inferior, de tipus «panell d'abella», pot allotjar de manera opcional una original disposició en forma de «bandera de quadres per als fars antiboira. L'inici de la comercialització del nou Golf GTI està previst per a final d'aquest mateix estiu.