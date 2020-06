Seat llança una moto i un patinet elèctrics

Seat ha llançat aquest dimarts la seva nova marca "Seat Mo", amb la qual pretén fomentar un nou tipus de mobilitat urbana i que s'estrenarà amb la fabricació de dos models, la moto "eScooter 125" , la primera totalment elèctrica, i el patinet elèctric "eKickscooter 65".

Així ho han anunciat el vicepresident comercial de Seat i director executiu de Cupra, Wayne Griffiths, i el responsable de Mobilitat Urbana, Lucas Casasnovas, durant la inauguració institucional de Casa Seat, la seu de la companyia al cor de Barcelona que aspira a convertir-se en un aeroport de connexió de mobilitat urbana de referència.

Els models anunciats de la nova unitat de negoci es presenten com a alternativa "accessible i pràctica" a l'automòbil, pensats per al públic més jove i formen part de l'estratègia de Seat per potenciar i facilitar el transport urbà amb productes i serveis de "micromovilitat"