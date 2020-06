Per què és important alinear la direcció del cotxe?

Per què és important alinear la direcció del cotxe?

Un cop superat el confinament i la tornada a la nova normalitat de ben segur que tornarem a fer servir més el nostre vehicle. Haurà estat aturat més temps de l'habitual i, per tant, cal tenir present algunes recomanacions. Una de les més importants és sens dubte l'alienació de la direcció del nostre automòbil. A Pneumàtics Perelló disposen de la màquina més actual del mercat de la marca Hunter que comprova els vehicles en menys de 2 minuts i determina si cal alinear la direcció. Ho fan de manera gratuïta a tos els clients i així poden circular amb total i absoluta seguretat.

Però perquè és tan important l'alineació? Doncs perquè per exemple una deficiència d'aquest tipus pot provocar un desgast prematur o desigual dels pneumàtics o problemes d'inestabilitat. També pot fer que el voltant vagi tort. Per això és molt important fer un manteniment preventiu i més si hem tingut algun impacte a l'hora de pujar a una vorera o hem patit un sot inesperat a la carretera o un accident menor. Amb el temps poden aparèixer igualment altres problemes de manera més lenta en el temps i el conductor potser ni s'adona. A Pneumàtics Perelló poden fer les comprovacions necessàries perquè així tots plegats circulem més segurs per la carretera.

I des de Pneumàtics Perelló també tenen molt clar que un element clau en la seguretat del vehicle és precisament el bon estat del pneumàtic. Actualment tenen una oferta fins el 14 d'agost en la que comprant pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta o moto regalen xecs de 15 a 80 euros, segons el model de pneumàtic, llanta o vehicle. Es poden consultar amb més detall les condicions a: https://promociones.michelin.es/