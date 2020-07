Citroën C5 Aircross Puretech 130 EAT8, aposta pel confort

El motor gasolina d'accés a la gamma del Citroën C5 Aircross, el PureTech 130, ja està disponible amb el canvi automàtic EAT8 per augmentar encara més el seu confort. La gamma del Citroën C5 Aircross incorpora el canvi automàtic EAT8 al motor PureTech 130, fent més accessible aquesta tecnologia. Es tracta d'un propulsor gasolina d'1.2 litres i 130 CV amb un excepcional canvi de marxes automàtic de convertidor de parell amb vuit relacions que destaca per la seva suavitat de funcionament.

El C5 Aircross s'ofereix amb motors de 130 i 180 CV tant en gasolina com en dièsel, i fins avui tots podien equipar el canvi automàtic a excepció del propulsor gasolina menys potent. Amb aquesta nova variant s'ofereix la possibilitat de gaudir de tots els avantatges d'aquesta tecnologia a aquells usuaris que prefereixin un motor menys enèrgic.

Un posicionament lògic si tenim en compte que d'ençà la demonització del dièsel la demanda de motoritzacions gasolina ha crescut de forma exponencial, i que amb la crisi que s'acosta a causa del coronavirus els automobilistes segurament preferiran els models de baixa cilindrada per reduir despeses.



INTERIOR DIGITALITZAT

El canvi automàtic EAT8 està disponible per al Citroën C5 Aircross PureTech 130 des de l'acabat Feel amb una gran dotació tecnològica de sèrie, i evidentment disposa dels últims sistemes d'infoentreteniment, connectivitat, seguretat i ajudes a la conducció.

En el cas d'aquesta versió de gasolina aporta, sobretot, confort. Sens dubte, el més destacable és la suavitat amb que realitza les transicions entre marxes, ja que són silencioses i gairebé inapreciables a un règim mitjà de revolucions. A més, són prou ràpides com per arribar a ser inapreciables a un ritme normal. No és tan ràpid com un sistema de doble embragatge, però per a la conducció habitual a la qual està destinat aquest SUV familiar és molt més que acceptable. I si volem circular una mica més ràpd per trams revirats sempre podem recórrer a les lleves que hi ha darrere del volant i que són de sèrie amb el canvi EAT8.

El preu del C5 Aircross PureTech 130 S&S EAT8 Feel és de 26.450 euros, un preu més que raonable per a un model de les seves característiques amb canvi automàtic. Això sí, s'allunya força de l'excepcional preu de partida del SUV francès, que es situa en uns insuperables 20.650 euros en el cas de la versió PureTech 130 S & S 6V LIVE.