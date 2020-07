Jeep Compass 2020, fet per i per a Europa

Els SUV cada dia s'allunyen més dels tot terrenys, i any rere any es tornen més «civilitzats». Tot just conserven d'aquests la seva altura i el seu aspecte robust. Ni tan sols Jeep, tot un referent en el món tot terreny amb models com el Wrangler, pot donar l'esquena a aquest canvi de tendència. El més clar exemple d'això el trobem en el nou Jeep Compass 2020, que ara es produeix a Europa per al client europeu.



NOU MOTOR 1.3 T4

La principal novetat del Jeep Compass 2020 és l'adopció del nou motor gasolina 1.3 T4. Es tracta d'un propulsor turbo d'1.3 litres amb dos nivells de potència: 130 i 150 CV. La versió de 130 CV equipa el canvi manual, mentre que la versió de 150 CV va associada a un canvi de marxes automàtic de doble embragatge DDCT de sis velocitats.

A l'oferta del nou Compass s'hi suma un dièsel 1.6 MultiJet II de 120 cv, 320 Nm de parell, caixa de canvis manual i sistema SCR (reducció catalítica selectiva) disponible en combinació amb la tracció davantera. Les esperades versions electrificades 4xe amb tecnologia híbrida endollable arribaran aquest mateix any. Disposaran d'un motor elèctric acoblat a una versió de 190 CV i 240 CV de la família Global Small Engine d'1.3 litres. En qualsevol cas, els models 4xe només tindran tracció total.



MÉS CONFORTABLE I ESPORTIU

Els esforços dels enginyers del Jeep Compass 2020 s'han centrat en fer un cotxe més confortable per adaptar-se al client europeu, però alhora han pensat en l'esportivitat amb la introducció del mode de conducció Sport.

Estèticament el Jeep Compass 2020 no canvia molt, tot i que disposa de moltes novetats pel que fa a l'equipament. Es pot triar en versions Sport, Longitude, Night Eagle, Limited i S.

Sens dubte una de les principals demandes del client europeu, més enllà de les característiques de conducció, és la connectivitat. Per això s'ha optimitzat al màxim aquest aspecte en el nou Jeep Compass 2020, adoptant els serveis Uconnect que ja s'oferien en el nou Renegade. Els nous Uconnect Services s'instal—len de sèrie en tots els acabats a partir de la versió Longitude, en combinació amb els sistemes d'infoentreteniment de 7 i 8,4 polzades.

El nou SUV de Jeep també disposa de la tecnologia més avantguardista en l'apartat de la seguretat i l'ajuda a la conducció. L'avís de col—lisió frontal i l'avís de sortida de carril, són de sèrie en tota la gamma, juntament amb el sistema ESC (control electrònic d'estabilitat) amb mitigació electrònica del balanceig (ERM) i una gran dotació d'airbags que inclou els frontals, els laterals i els de cortina.

Les funcions de seguretat disponibles inclouen el detector d'angle mort i control d'encreuament a la part posterior, el control de creuer adaptatiu, la càmera Parkview de visió posterior amb línies de quadrícula dinàmiques i finalment el sistema d'ajuda a l'aparcament en paral—lel i bateria.