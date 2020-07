Conseqüències de l'estat d'alarma: molts conductors hauran de passar dues vegades la ITV en un any

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat per Automobilistes Europeus Associats (AEA) contra la normativa aprovada pel Govern durant l'estat d'alarma que va modificar els criteris de renovació de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Segons informa aquest dimarts AEA en nota de premsa, la sala del Contenciós-Administratiu analitzarà l'escrit presentat per l'organització, que considera que l'ordre ministerial escurça els terminis d'inspecció sense que la mesura obeeixi a cap raó de seguretat viària, i obligarà a milions d'automobilistes "a haver de pagar dues vegades per un servei innecessari".

El recurs es dirigeix ??contra l'ordre del Ministeri de Sanitat, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 16 de maig, que ampliava de manera escalonada la pròrroga automàtica per als certificats de les ITV fins als trenta dies naturals posteriors a la finalització de l'estat d'alarma.

Doble inspecció

Tanmateix, assenyalava que després de passar la revisió no s'establiria com a data la del dia de realització, sinó la data límit que corresponia passar la inspecció durant l'estat d'alarma.

"Un vehicle de 10 anys que amb motiu de la covid-19 no hagués pogut passar la ITV el 21 de maig, tindria la possibilitat de fer-ho fins al 17 de desembre", explica el president d'AEA, Mario Arnaldo.

Si s'apliquessin els terminis habituals, "la següent inspecció es computaria des d'aquest dia, i hauria de tornar a passar-la als 6 mesos, si fos una furgoneta o un camió, o a l'any si fos un turisme".

No obstant això, amb la nova normativa "aquesta furgoneta o camió va haver de passar i pagar dues vegades la mateixa inspecció aquest mateix dia", afegeix Arnaldo, que aclareix que en el cas dels turismes, "la següent no l'hauria de passar a l'any, com estableix la normativa europea, sinó als 6 mesos ".

Els més afectats: els professionals

D'acord amb els càlculs de l'organització, la mesura de l'Executiu afecta uns cinc milions d'automobilistes i el seu valor econòmic ascendeix als 200 milions d'euros, sent els més afectats els vehicles de professionals.

A més, denuncien que els canvis introduïts "no contribueixen gens a millorar el medi ambient ni la seguretat viària", i que "només obeeixen a raons econòmiques amb la finalitat de garantir el cobrament d'unes taxes deixades de percebre durant el temps que les ITV van romandre tancades".

Al marge del recurs davant del Tribunal Suprem, AEA ha plantejat prop d'un centenar de reclamacions dels seus socis en les diferents comunitats autònomes, a fi que se'ls reconegui la data en què es va realitzar la inspecció per al còmput de la següent.

Ordre polèmica

Com AEA, diverses organitzacions del sector del transport per carretera també han expressat en els últims mesos les seves crítiques cap a la decisió de Govern.

Poc després de conèixer el contingut íntegre de l'ordre, Fedetaxi sostenia que els nous criteris de renovació de la ITV produïen "danys innecessaris" a més de 43.000 taxistes, i valorava demanar indemnitzacions a la via judicial si el departament no rectificava.

En termes similars es manifestava la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer), que demanava a Sanitat que reconsiderés una regulació "de difícil comprensió", "sorprenent" i "precipitada".

"A la pràctica suposarà que tots els autobusos de més de cinc anys i els camions de més de deu, en tenir una freqüència establerta de tan sols 6 mesos, un cop passada la ITV hauran de tornar a passar-pràcticament a el mes següent, el que és irracional i antieconòmic", lamentaven els transportistes.