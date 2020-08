Volkswagen T6.1, una icona que es renova

La nova Volkswagen T6.1 ha arribat per consolidar l'emblemàtica imatge de la històrica gamma de furgonetes alemanya. Més de 70 anys després de l'aparició de la T1 original, Volkswagen es manté com la principal referent d'un segment que ha sabut evolucionar per atreure l'atenció de tot tipus d'usuaris, fins a esdevenir un autèntic objecte de culte.

Volkswagen va ara un pas més enllà amb la intenció de no perdre gens de protagonisme al mercat dels furgons de mida mitjana, amb una completa actualització de la gamma T6.1. Un procés de posada al dia que ha afectat les seves quatre versions: Caravelle, Transporter, Multivan i California.

Sota el lema «fidels a l'original», Volkswagen ha remodelat tant pel que fa a l'estètica com a nivell d'equipament i solucions tecnològiques cadascuna de les variants que formen la gamma T6.1. D'aquesta manera, i sense perdre l'essència de les seves antecessores, les noves furgonetes alemanyes presenten una nova imatge, caracteritzada pel seu nou frontal en què destaquen detalls com la sobredimensionada graella amb dues barres transversals cromades.

Per la seva banda, els grups òptics són nous i disposen de dobles fars halògens H7 de sèrie i de tecnologia led als nivells més equipats. A més a més, disposa d'un ventall més ampli de colors exteriors i dissenys de llantes.



INTERIOR CONNECTAT

Un cop dins de l'habitacle, cal destacar el procés de digitalització que ha patit el remodelat interior de les T6.1. Al nou disseny del quadre de comandaments se li suma la incorporació de la instrumentació «Digital Cockpit» per a conformar una nova arquitectura amb el sistema multimèdia, ara també accionable mitjançant ordres de veu.

A més del nou volant multifunció també destaquen altres detalls de notable practicitat, com ara un compartiment portaobjectes addicional a la zona del conductor, un altre espai de major grandària i una safata addicional situada davant del seient de l'acompanyant. També és nova la safata per al telèfon mòbil, que ara és més gran i disposa d'un sistema opcional de recàrrega per inducció.



NOVA DIRECCIÓ ASSISTIDA ELECTROMECÀNICA

Les noves Volkswagen T6.1 tenen en la direcció assistida electromecànica la seva principal novetat en l'apartat dinàmic. Es tracta d'una avançada solució que aporta un doble avantatge; d'una banda redueix el consum i d'altra permet incorporar un ampli llistat de sistemes d'assistència a la conducció. En aquest sentit la gamma T6.1 amplia fins a 20 els assistents disponibles, 9 dels quals són completament nous.

Entre d'altres, cal citar alguns com el d'avís de sortida de carril, el sistema d'aparcament assistit, l'assistent per a maniobres amb remolc, el reconeixement de senyals de trànsit o el nou assistent per a vent lateral que estabilitza el vehicle automàticament. La gamma Volkswagen T6.1 ja és a la venda en totes les seves variants Transporter (Furgó i Kombi), Caravelle (Origin i Premium), Multivan (Origin, Outdoor i Premium) i California (Beach Tour, Beach Camper i Ocean).

Quatre carrosseries que gaudeixen de la possibilitat de combinar-se amb una oferta de motoritzacions formada pels blocs dièsel TDI amb 110, 150 i 198 CV de potència, aquests dos últims disponibles també amb la tracció total 4Motion