CItroën C4, revolució compacta

Citroën continua amb la seva ofensiva elèctrica i avança el disseny de la nova generació del C4 i de la seva versió elèctrica Citroën ë-C4, que arribarà al mercat aquest mateix any. D'aquesta manera el C4 (igual que altres vehicles del Grup PSA com l'Opel Corsa o el Peugeot 208) es converteix en un cotxe disponible amb motor dièsel, gasolina i 100% elèctric.

El nou C4 és la proposta de la marca francesa per assaltar el segment de les berlines compactes. Per aquest motiu Citroën aposta per un vehicle que se sent còmode en la línia dels SUV, amb un disseny renovat i caràcter propi.

La versió elèctrica, anomenada ë-C4, es distingirà dels seus germans de combustió mitjançant distintius a l'exterior i l'interior, així com gràfics propis en el quadre d'instruments digital i el seu sistema d'infoentreteniment.



CARÀCTER PROPI

Encara queden molts detalls per descobrir del nou C4, però les imatges publicades per la marca mostren completament el vehicle. D'aquesta manera es pot observar com el seu disseny no suposa una revolució dins del llenguatge estètic de Citroën, però té trets característics que el converteixen en un vehicle amb un innegable caràcter propi.

En primer lloc és més alt en comparació amb els seus rivals de segment, però no prou com per ser considerat un SUV. També disposa de proteccions que envolten tota la seva silueta. De perfil es mostra aerodinàmic, amb la línia del sostre caient fins l'aleró posterior, que divideix en ues parts la finestra del darrere. Precisament en aquesta part hi trobem nous grups òptics, un tret distintiu també de la part frontal. En general la seva carrosseria es distingeix per unes línies marcades que li confereixen robustesa i que contrasten amb altres més fluides que aporten sensació de moviment.

L'interior evoluciona respecte el seu predecessor i ara és molt més minimalista, eliminant detalls que sobrecarregaven en excés l'habitacle. La pantalla central és ara més gran i se situa a la zona superior de la consola central, buidant el centre per als controls del sistema de climatització i el selector de marxa. El volant manté la seva estructura però és més minimalista, mentre que repeteix el quadre d'instruments digital. Citroën també ha confirmat la incorporació dels amortidors progressius hidràulics i dels seients Advance Comfort, els dos pilars en què se sustenta el programa Citroën Advanced Comfort.

COMPLETA GAMMA DE MOTORS

Com els esmentats Peugeot 208 i Opel Corsa, el nou Citroën C4 oferirà opcions mecàniques dièsel, gasolina i una motorització elèctrica. El Citroën ë-C4 s'uneix als Ami, ë-Jumpy i ë-SpaceTourer en la gamma 100% elèctrica de la companyia francesa, a la qual hi podem sumar el C5 Aircross híbrid endollable en la seva ofensiva per electrificar la gamma.