Seat León, quan el rei segueix sent el rei

Quan un neix rei té l'obligació de fer-se estimar pel seu poble. Si no, potser el decapiten. El nou Seat León ha nascut rei, segueix l'estela de les tres generacions anteriors, és el cotxe més venut de Seat i assumeix el repte de regnar molts anys més. El nou rei de la marca de Martorell ofereix dues carrosseries (cinc portes i familiar o Sportstourer).

S'articula sobre la nova plataforma evolucionada MQB Evo. La versió de cinc portes té una longitud de 4,368 metres (creix 86 mil—límetres respecte l'anterior generació). El familiar Sportstourer fa 4,642 metres de longitud, 93 mil—límetres més que l'anterior). L'amplada de tots dos models és la mateixa, amb 1,80 metres. També ha augmentat la distància entre eixos, que ara és de 2,686 metres (50 mil—límetres més) i ha fet créixer l'espai disponible per a les cames a les places posteriors.

El conjunt que envolta el conductor està tractat amb una cura especial. Visualment tots els elements de control són accessibles gràcies al sistema Digital Cockpit. Per a algunes funcions caldrà acostumar-se a la suavitat d'aquesta digitalització, com en el cas del control del climatitzador. La pantalla multimèdia ofereix molta informació i gairebé és com un ordinador portàtil. D'entrada és de 8,25 polzades, però pot ser de 10 polzades amb navegador i el control gestual.



GRAN OFERTA MOTRIU

La gamma de motors inclou cinc propostes diferents, amb propulsors de gasolina (TSI), dièsel (TDI), Gas Natural (TGI), micro híbrid o "Mild Hybrid" (ETSE), així com un nou híbrid endollable PHEV (eHybrid) que debuta al model. Els TSI inclouen un bloc 1.0 tricilíndric que ofereix potències de 90 i 110 CV, un altre d'1,5 litres amb 130 i 150 CV i finalment un 2.0 litres amb 190 CV. La gamma dièsel la formen dos motors de 115 i 150 CV. Per a la hibridació es disposa de dos sistemes "Mild Hybrid" per a les mecàniques de 110 i 150 CV, mentre que l'híbrid endollable tindrà una potència conjunta de 204 cv.

El motor de Gas Natural segueix l'herència de l'actual generació i eqyuipa un 1.5 TSi amb 130 CV de potència i tres dipòsits de gas. En total el nou León ofereix onze variants mecàniques, que s'associen a canvis manuals de 6 velocitats i a caixes DSG de 6 i 7 relacions.

L'equipament de seguretat és molt important en el nou León. D'entre tots els sistemes avançats d'assistència al conductor (ADAS), en destaquen el control de velocitat de creuer adaptatiu (ACC) i predictiu, l'assistent d'emergència (detecta la mà al volant), l'assistent de viatge, l'assistent lateral, l'alerta de sortida, l'alerta de canvi involuntari de carril, l'assistent de frenada en ciutat amb detecció de vianants i ciclistes, el reconeixement de senyals i l'alerta de trànsit posterior. La gamma de preus d'aquesta quarta generació del Seat León arrenca en 24.110 euros i arriba als 33.400 euros.