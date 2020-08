Està prohibit fumar al cotxe amb el coronavirus?

A causa dels rebrots de coronavirus, el govern espanyol ha prohibit fumar pel carrer sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones. Però com afecta aquesta mesura als automobilistes: es pot fumar al cotxe?

Segons estipula el mateix Reglament de Circulació, fumar conduint no és un delicte en si, per la qual cosa no et poden multar per fer-ho. Però això no significa que el conductor estigui completament lliure de rebre una sanció per fer-ho, ja que els agents poden considerar que aquesta pràctica pot generar una distracció que desencadeni un accident i, per tant, sí que pot rebre la consegüent multa. És a dir, que no et poden multar pel fet en si de fumar, sinó per la distracció que suposa fer-ho.

Succeeix el mateix amb l'obligació de portar les dues mans en el volant, no et poden multar per conduir amb una sola mà, però segons el Reglament de Circulació el conductor està en l'obligació d'estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle i mantenint permanent l'atenció en la conducció.

I com s'aplica tot això a la prohibició de fumar pel coronavirus? En tractar-se d'un espai tancat i privat, en un cotxe no regeixen les mateixes normes que al carrer, per la qual cosa els agents no et poden multar si fumes en el cotxe, tret que ho considerin una distracció per a la conducció.

Un altre cas diferent és que circulis en el vehicle amb una persona que no convisqui en el teu mateix domicili i existeixi el risc d'infecció per Covid-19. En aquest cas no podries fumar, ja que els agents et podrien multar no tant pel fet de fumar en el cotxe sinó per no respectar les normes d'utilització de les màscares.

Més enllà de les qüestions de si es pot fumar o no en el cotxe amb aquestes noves restriccions pels rebrots de coronavirus i les possibles sancions per fer-ho, un conductor mai es deslliurarà d'una multa si llança una burilla durant la marxa. Aquesta acció, igual que tirar per la finestreta qualsevol altre objecte, està sancionat amb 200 euros de multa, més la retirada de quatre punts del permís de conduir.