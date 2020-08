És legal parar en doble fila menys de dos minuts?

"Senyor agent acabo de parar-me". "No pot multar-me perquè he estat menys de dos minuts". "De seguida me'n vaig". "Però si aquí no molesto a ningú€". Aquestes són algunes de les excuses més típiques a l'hora de tractar de deslliurar-se d'una multa per parar el nostre vehicle en doble fila. Però, alguna d'ella és realment vàlida?

Comencem per veure què és exactament una "parada" segons la Llei de Seguretat Viària (LSV). Aquest organisme defineix parada com: "immobilització d'un vehicle durant un temps inferior a dos minuts, sense que el conductor pugui abandonar-lo". En tractar-se d'una "maniobra" estipulada en el reglament, i sempre que sigui inferior a dos minuts i no s'abandoni el vehicle, a priori hauríem d'estar emparats davant una possible multa€ o no.

Aquesta mateixa definició com a "maniobra bàsica de la conducció" que ens pot deslliurar de la multa, és la que alhora ens obliga al fet que abans de realitzar-la adoptem precaucions davant la presència d'altres usuaris de la via (vianants, vehicles i animals) que transiten, perquè puguin continuar la seva progressió normal, a fi de no obstaculitzar-los ni crear-los situacions de risc.

Quins casos i llocs es contemplen com a perillosos:



Quan la distància entre el vehicle i la vora oposada de la calçada o una marca longitudinal sobre la mateixa que indiqui prohibició de travessar-la sigui inferior a tres metres o, en qualsevol cas, quan no permeti el pas d'altres vehicles.

Quan s'impedeixi incorporar-se a la circulació a un altre vehicle degudament parat o estacionat.

Quan s'obstaculitzi la utilització normal del pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals, o de vehicles en un gual senyalitzat correctament.

Quan s'obstaculitzi la utilització normal dels passos rebaixats per a disminuïts físics.

Quan s'efectuï en les mitjanes, separadors, illetes o altres elements de canalització del trànsit.

Quan s'impedeixi el gir autoritzat pel senyal corresponent.

Les parades o estacionaments que, sense estar inclosos en els paràgrafs anteriors, constitueixin un perill o obstaculitzin greument el trànsit de vianants, vehicles o animals.

Si s'obvia qualsevol d'aquests advertiments i s'efectua una parada, la maniobra podria tipificar-se com a infracció greu, amb la consegüent sanció.

Com a conclusió, i responent a la pregunta del titular que encapçala aquesta notícia, podríem dir que la multa dependrà del sentit comú de cadascun per a no posar en risc la circulació i integritat de la resta d'usuaris de la via a l'hora de fer una parada, i del grau de rectitud del propi agent a l'hora de valorar la maniobra, ja que acollint-nos a la llei, gairebé qualsevol parada és susceptible de ser sancionada.