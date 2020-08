Honda Jazz: urbà, híbrid i crossover

El nou Honda Jazz sembla haver estat creat de manera expressa per l'escenari de la «nova mobilitat». Màxima agilitat en trajectes urbans, un polivalent interior, un sistema de propulsió híbrid i, per a aquells que busquin un toc diferenciador, una nova carrosseria al més pur estil crossover. Aquests són els quatre ingredients sobre els quals es basa la quarta generació de l'utilitari compacte de la marca japonesa, que ja és la venda des de 21.900 euros.

D'aquesta manera, i amb una longitud que tot just supera els 4 metres, el Jazz es reinventa completament.

En primer lloc, i tot i que manté l'essència de disseny d'anteriors generacions, el Jazz ha rebut una completa transformació estètica. Una fet que es deixa veure a la seva part frontal, en què destaquen unes òptiques amb una singular signatura lumínica.



TECNOLOGIA HÍBRIDA e: HEV

A més, el Jazz s'ofereix per primera vegada amb una doble proposta de carrosseria; una tradicional que va molt en la línia de vehicle urbà, i una segona variant denominada Crosstar de marcat enfocament tot camí. Aquesta segona es diferencia per la seva altura lleugerament superior i per detalls estètics com els faldons, protectors de passos de roda i para-xocs específics, així com les barres de sostre i la pintura en dues tonalitats.

Un altre dels detalls característics del Jazz és el fet d'equipar una única motorització híbrida. Un sistema de propulsió denominat e:HEV que empra un motor de gasolina d'1,5 litres i dues unitats elèctriques que ofereixen, en conjunt, una potència de 109 CV. L'usuari disposa a més de 3 modes de conducció; «EV» totalment elèctric, «Hybrid» en què actuen conjuntament les unitats de combustió i elèctriques, i «Engine», en el qual el motor de gasolina proporciona la transmissió directament a les rodes.

D'altra banda, Honda ha explotat al màxim la faceta més versàtil del Jazz gràcies a un elaborat i intel·ligent disseny interior. La distribució dels components del conjunt propulsor híbrid en el xassís facilita que l'habitacle sigui molt ampli, i a més la capacitat del maleter és de 298 litres inicialment, per bé que es pot aconseguir un espai de càrrega de 1.199 litres amb els seients abatuts.

La gamma està estructurada al voltant dels nivells d'acabat Comfort, Elegance i Executive, a més de la variant Crosstar, i un preu inicial de 21.900 euros.