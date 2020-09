Quants metres deixes de mirar la carretera en enviar un WhatsApp?

Els accidents de trànsit són un greu problema encara en l'actualitat. Malgrat els grans avanços tecnològics, que fan que les vies i els vehicles siguin més segurs, cada any a Espanya centenars de persones continuen perdent la vida en les carreteres. La seguretat més gran, tant activa com passiva, que aporten els nous vehicles, no és suficient per pal·liar un problema que s'ha d'abordar des de l'educació. Segons apunta l'últim informe del RACC, el 30% de les víctimes mortals que es produeixen en les carreteres espanyoles són conseqüència de no prestar l'atenció deguda a la conducció.

I és que, un mal ús de la tecnologia que ens envolta també influeix negativament en la nostra seguretat. Avui dia, el telèfon mòbil forma part de nosaltres. L'utilitzem en qualsevol moment, fins i tot quan realitzem una activitat tan perillosa com conduir. Fer una trucada amb el mòbil distreu al conductor, que no presta l'atenció deguda a la carretera. Un major risc es corre fins i tot, quan desviem la mirada al 'telèfon intel·ligent' per enviar un 'WhatsApp', perquè deixem de tenir control sobre allò que ens envolta durant una distància de fins a 600 metres.

Aquesta perillosa acció no es produeix en alguns casos aïllats. L'estudi del RACC assenyala que fins el 94% dels enquestats admet que utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen i el 43% assegura que utilitza 'WhatsApp' al volant.

La DGT, que afirma que prop de 500 morts a l'any es deuen a distraccions al volant, ha realitzat un petit esquema perquè el conductor sigui conscient de la distància que es recorre sense adonar-nos mentre estem distrets. Les dades estan calculades sobre la base d'una velocitat de 120 quilòmetres per hora, en les quals es recorren 34 metres per segon.



En enviar un 'Whatsapp' s'empren uns 20 segons, que equivalen a 600 metres recorreguts.

En utilitzar el navegador, s'inverteixen 14 segons (466 metres recorreguts).

Respondre una trucada pot suposar 8 segons de distracció (266 metres).

Ajustar la ràdio poden ser 6 segons (200 metres).

Encendre un cigarret pot portar-nos 4 segons (133 metres) que poden ser mortals.

A més, les distraccions que provoquen els 'telèfons intel·ligents' són d'allò més perilloses, ja que segons assenyala l'Associació Americana d'Automobilisme, el mòbil ens pot distreure tant visualment, com cognitivament i manualment. Això implica que el conductor deixi de mirar la carretera i els miralls retrovisors, deixi de pensar que es troba conduint en la carretera i porti la mà al telèfon mòbil.



Totes aquestes conductes poden veure's en gran part dels conductors. No obstant això, també existeixen persones que van més enllà i al volant realitzen fotografies o fins i tot graven vídeos que després pengen en xarxes socials o envien als seus amics.

Les distraccions al volant són un problema del qual la societat ha de conscienciar-se. Deixar de parar atenció al volant ens torna vulnerables a qualsevol imprevist que ofereixi la carretera i fins i tot ens torna un perill mortal per a la resta d'usuaris de la via.