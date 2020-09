Lexus LC Cabrio, bellesa i esportivitat a cel obert

Just quan crèiem que el Lexus LC no podia arribar a ser més bonic i excitant, la marca japonesa ha presentat una versió descapotable que no només eleva la bellesa d'aquest magnífic esportiu, sinó que a més conserva tot el seu dinamisme i confort de marxa.

La raó de ser del Lexus LC Cabrio es basa en el seu sistema de capota retràctil que és capaç de plegar-se i desplegar-se en tan sols 15 segons i a velocitats de fins a 50 km/h. Es tracta del primer Lexus amb capota de lona, però els enginyers no només han preservat el disseny atractiu del cupè sinó que també han aconseguit que el seu funcionament sigui ràpid i silenciós. El Lexus LC Cabrio ofereix el mateix espai per al maleter que el model cupè -172 litres-, tota una fita per a un vehicle descapotable.

A més, la marca volia aconseguir un habitacle igual de silenciós que el de la versió tancada, de manera que s'han centrat en aïllar la zona on s'ubica la capota quan està plegada, així com en minimitzar el so dels pneumàtics i de l'escapament.

Aquest model disposa d'un sofisticat sistema que detecta automàticament si la capota està col—locada o no mitjançant un sensor al sostre, i ajusta el funcionament de l'aire condicionat en conseqüència. En un descapotable, l'habitacle queda més obert a la vista i més estretament connectat al disseny exterior de l'automòbil.

Lexus ha buscat una continuïtat perfecta entre l'exterior i l'interior a partir d'una innovadora coordinació de colors, que potencia el caràcter singular i el disseny audaç del model. Els colors disponibles per a l'exterior i la capota de lona, així com les elegants tonalitats de l'interior, s'han seleccionat i combinat a consciència en línia amb l'estil, el bon gust i els estils de vida diversos dels clients de l'LC. Però aquest model també és sinònim d'esportivitat, de manera que el Cabrio havia de ser igual de ràpid que la versió Cupè. Lexus va anar a un circuit de proves per assegurar que el vehicle podia arribar a la mateixa velocitat en qualsevol circumstància.

A més, els principals components de sistema de sostre retràctil es troben ubicats a l'espai entre les rodes, la qual cosa atorga al descapotable un centre de gravetat més baix que el de la versió tancada, una de les claus del seu excel—lent equilibri i el seu gran caràcter de conducció. Lexus va emprar fins i tot una combinació poc habitual de magnesi i alumini per tal de reduir tant com fos possible el pes de l'estructura del sostre, sense haver de renunciar a la qualitat ni a les prestacions.

Tots aquests canvis estan pensats per aprofitar al màxim les prestacions del motor V8 de 5.0 litres amb aspiració natural, que combinat amb la transmissió automàtica DirectShift-10 dota el LC d'una acceleració lineal però contundent. La potència desenvolupada s'ajusta en funció de la situació; així, l'acceleració té un caràcter més suau en els desplaçaments urbans normals, i es pot portar al límit quan el conductor ho desitja. No hem d'oblidar que estem parlant d'un propulsor que genera 477 CV de potència i 540 Nm de parell motor.