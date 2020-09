On està el meu cotxe? 5 apps per trobar-lo si no saps on has aparcat

Aparcar el cotxe és una tasca que en algunes ocasions pot convertir-se en un problema, sobretot si has estat durant molt de temps buscant lloc i posteriorment en tornar a recollir el teu vehicle no recordes exactament on l'has estacionat. Així que si alguna vegada t'has preguntat on està el meu cotxe?, a continuació t'indiquem cinc aplicacions mòbils que t'ajudaran a trobar-ho de manera fàcil i ràpida.



GOOGLE MAPS

En tractar-se d'una de les apps més completes i utilitzades pels conductors/as, no podia quedar-se fora d'aquest rànquing. Google Maps compta amb una infinitat de funcionalitats i el seu major avantatge és que la majoria dels terminals ja disposen de sèrie d'aquesta app, de manera que no és necessari realitzar cap descàrrega.

Entre les seves eines, Google Maps compta amb una opció que et permet recordar on has aparcat el cotxe. En baixar del teu vehicle tan sols has d'entrar en l'aplicació i prémer sobre el punt blau que veuràs en la pantalla i que indica la teva localització actual. Tot seguit, s'obrirà un menú d'opcions en el qual trobaràs l'opció 'Guardar ubicació del cotxe aparcat'. Una vegada guardat, a la teva tornada podràs localitzar el teu vehicle fàcilment mitjançant GPS.



PARKIFY

L'aplicació mòbil Parkify detecta de manera automàtica la teva posició. No obstant això, per a poder localitzar el teu vehicle hauràs de tenir instal·lat un dispositiu mans lliure en el cotxe, ja que aquesta app empra la tecnologia Bluetooth per tal d'assenyalar el punt exacte en el qual el teu cotxe i el teu telèfon mòbil han deixat d'estar vinculats, és a dir, el moment en el qual has baixat del cotxe. Quan això succeeix, Parkify guarda la ubicació del vehicle de manera automàtica perquè puguis accedir a ella més tard sense necessitat d'entrar en l'app.



ENCUENTRA EL COCHE APARCADO

La finalitat d'aquesta aplicació mòbil és la de trobar on has aparcat el cotxe, tal com indica el seu nom. A través de la tecnologia GPS i la xarxa mòbil, aquesta app és capaç de posicionar el teu vehicle en l'últim lloc en el qual ha estat aparcat. Una dels seus majors avantatges és que localitza el punt exacte en el qual es troba el vehicle i et guia de manera fàcil i senzilla fins ell. L'app 'Encuentra el coche aparcado' està disponible tant per a Android com per a iOS.



FIND MY CAR PARKING

Aquesta app serveix per a trobar el cotxe en estacionar en un pàrquing públic, ja que és molt habitual no recordar la planta o la plaça exacta on ho vas deixar aparcat. Find My Car Parking permet marcar el lloc exacte en el qual vas deixar el teu vehicle, realitzar una fotografia de la ubicació, compartir-la i guardar localitzacions de forma predefinida.



ENCUENTRA MI COCHE

Aquesta aplicació realitza un registre de la posició exacta del cotxe a través de la tecnologia GPS, i permet guardar la localització de manera automàtica, alguna cosa que resulta molt còmode si vas amb pressa. Quan vulguis tornar al cotxe, tan sols hauràs d'obrir l'app, que et guiarà de nou fins al teu vehicle. Cal destacar que l'app 'Encuentra mi coche' únicament està disponible per a dispositius Android.