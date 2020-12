Aquestes són les multes més freqüents a l'hivern

De la mateixa manera que hi ha unes multes que són més freqüents durant els mesos d'estiu, hi ha altres sancions que són molt habituals durant els freds mesos d'hivern. En aquesta època de l'any és molt comú circular amb pluja, vent, neu, gel o boira, unes condicions meteorològiques que a vegades poden ser un problema al volant. Per això, és fonamental que realitzis sempre un bon manteniment del vehicle i que cuidis especialment el parabrisa, ja que el 90% de la informació que reps en conduir t'arriba a través de la vista. A continuació t'expliquem quines són les multes a les quals et pots enfrontar si es veu perjudicada la teva visibilitat al volant:

- Si el parabrisa o alguna de les llunes del cotxe presenten danys o trencaments que dificultin la teva visibilitat, et pots enfrontar a una multa de 200 euros.

- Si no has retirat del tot la capa de gel del parabrisa o el tens molt brut i això dificulta la teva visibilitat, pots ser sancionat/a amb una multa de 80 euros.

- Si portes en el parabrisa o en les llunes del cotxe adhesius, làmines o altres elements no autoritzats, pots rebre una sanció econòmica de 200 euros.

- Si circules amb els vidres posteriors tintats o acolorits i no comptes amb el justificant d'homologació et pots enfrontar a una multa de 200 euros.

- Si condueixes amb les escombretes eixugaparabrises en mal estat i en ploure aquestes no fan la seva tasca correctament, dificultant la teva visibilitat i posant en perill la seguretat viària, pots rebre una sanció econòmica de 80 euros.

- Si la placa de la matrícula no es veu bé i per tant, no és llegible, pots rebre una multa de 200 euros.

Una bona visibilitat és fonamental per a conduir amb seguretat · Pixabay

Cadenes

Tot i que no és obligatori portar les cadenes en el cotxe, has de col·locar-les sempre que vegis en la carretera el senyal R-412, tret que el teu vehicle compti amb pneumàtics d'hivern o pneumàtics de tot temps.

Si no col·loques les cadenes quan sigui obligatori pots ser sancionat/a amb una multa de 200 euros.

Pneumàtics

El bon estat i qualitat dels pneumàtics són imprescindibles per garantir una conducció segura, ja que són els únics elements que posen en contacte el vehicle amb l'asfalt. Per això, és fonamental que realitzis un bon manteniment dels mateixos i que els canviïs per uns nous quan sigui necessari. Segons la normativa vigent, el límit mínim de profunditat que ha de presentar la banda de rodadora d'un pneumàtic és d'1,6 mil·límetres.

Si circules amb algun pneumàtic que tingui el dibuix per sota del mínim de profunditat legal, pots rebre una sanció econòmica de 200 euros per pneumàtic.

No obeir a les autoritats

Si no fas cas als agents de circulació i a les seves indicacions pots rebre una multa de 200 euros, a més de la retirada de quatre punts del permís de conduir.

Clàxon

Les funcions principals del clàxon són: encoratjar d'un perill a altres conductors/as o usuaris de la via per evitar un accident, avisar a la resta de conductors/as sobre l'inici d'un avançament fora de poblat i advertir de la teva presència en vies estretes de moltes corbes.

Si toques el clàxon sense motiu, és a dir, sense que es produeixi alguna de les situacions comentades anteriorment, pots rebre una multa de 80 euros.

Senyalització després d'una parada d'emergència

Una situació imprevista com una avaria o un accident de trànsit, que t'obliga a aturar el vehicle a la carretera, posa en joc la seguretat de moltes persones. Per això, la DGT recorda la importància de vestir l'armilla reflectora, sobretot, quan hagis de sortir del vehicle per a col·locar els triangles d'emergència, ja que un atropellament en via interurbana és l'accident més letal.

- Si surts del cotxe sense portar posada l'armilla reflectora pots rebre una multa de 200 euros i la retirada de tres punts del permís de conduir. En cas que sigui el teu acompanyant qui surti del vehicle sense posar-se l'armilla, també rebrà una sanció econòmica de 200 euros.

- Si després de patir un accident de trànsit o una avaria no col·loques correctament els triangles d'emergència per senyalitzar que estàs parat, pots ser sancionat amb 80 euros de multa.

No col·locar bé el triangle d'emergència suposa una multa de 80 euros · Pixabay

Recorda que els triangles d'emergència continuen sent obligatoris per a tots els conductors/as, encara que aquesta situació canviarà a partir del 2 de gener de 2024, data en la qual la llum d'emergència substituirà als triangles i passarà a ser obligatòria en tots els vehicles.

Il·luminació

Per circular amb la màxima seguretat és fonamental disposar d'una bona il·luminació que et permeti veure i ser vist/a.

- Si circules de nit en vies urbanes o fora de poblat i no portes enceses les llums curtes o d'encreuament pots rebre una multa de 200 euros.

- Si circules sense les llums curtes o d'encreuament a qualsevol hora del dia per un túnel o pas inferior, un carril reversible o amb condicions meteorològiques adverses, pots rebre una sanció econòmica de 200 euros.

- Si és de nit o hi ha unes condicions meteorològiques adverses i el teu cotxe està immobilitzat a la calçada o en el voral d'una via, has d'encendre les llums de posició. Si no les actives pots rebre una sanció de 200 euros.

- Si actives les llums llargues o de carretera i enlluernes a la resta d'usuaris de la via que circulen en sentit contrari, pots rebre una multa de 200 euros.

- Si la llum d'il·luminació de la matrícula posterior del teu cotxe no funciona, pots rebre una multa de 200 euros.