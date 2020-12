Volkswagen Tiguan, caràcter i eficiència

Fa només quatre anys Volkswagen va llançar la segona generació del Tiguan. Poc va trigar a convertir-se en el cotxe més venut de la marca i de tot el Grup Volkswagen. Ara, a mitja vida de la present generació, la marca alemanya el renova lleugerament per fora i profundament per dins amb l'objectiu de mantenir el seu bon nivell de vendes al mercat global.

Estèticament es renova especialment en el frontal, amb uns nous grups òptics i un para-xocs redissenyat. La graella és més ampla, el capó se situa més alt i el logotip queda més ben integrat en el conjunt. A la resta de la seva silueta els canvis són més subtils. A la part posterior la inscripció Tiguan es desplaça cap al centre i s'introdueix la tecnologia led als grups òptics. A l'interior els canvis principals passen per la introducció del nou sistema d'infoentreteniment de Volkswagen MIB3, amb el qual està permanentment connectat a Internet. Aquest es gestionarà des d'una pantalla de 9,2 polzades i serà compatible amb Apple CarPlay i Android Auto. Opcionalment podrà equipar un sistema de so prèmium signat per Harman Kardon.



NOVA VERSIÓ PHEV

Una de les principals novetats del nou Tiguan serà la seva versió eHybrid, que muntarà un propulsor híbrid que combinarà un motor de gasolina TSI amb un motor elèctric per a una potència total de 245 CV i 400 Nm de parell màxim. El motor elèctric s'alimentarà d'una bateria de 13 kWh de capacitat que li permetrà circular en mode elèctric fins a 50 quilòmetres a un màxim de 130 km/h. Aquestes característiques li concedeixen el dret de lluir l'etiqueta «zero emissions» de la DGT al parabrisa. El Tiguan híbrid disposarà d'un mode GTE'que activarà tots dos propulsors per aconseguir el màxim rendiment possible.

Malgrat no revelar les xifres concretes de cada unitat, altres vehicles del Grup Volkswagen amb versions PHEV de 245 CV -com el Cupra León o el Seat Tarraco PHEV-, combinen un propulsor TSI d'1.4 litres i 150 CV amb un motor elèctric de 115 CV, per oferir en total la mateixa potència que anuncia el nou Tiguan. Més enllà de la variant electrificada, Volkswagen també ha confirmat que estarà disponible amb motors de gasolina TSI i dièsel TDI (aquests darrers amb tecnologia de neutralització d'emissions) per completar la seva oferta.

No obstant això, la marca no ha detallat especificacions. Finalment, la novetat més cridanera en el pla tecnològic és el sistema Travel Assist, que dirigeix el volant, manté la velocitat, la distància de seguretat i la posició del Tiguan a la carretera entre els 0 i els 210 km/h en el cas del canvi automàtic, i els 30 i els 210 km/h en el cas del canvi manual.

VERSIÓ ESPORTIVA TIGUAN R

Juntament amb la renovació del SUV, i com ja es va fer amb el Touareg, també arriba una nova versió de caràcter esportiu anomenada R, que amb 320 CV es convertirà en la seva variant més potent. Com sol ser habitual, el Tiguan R presentarà para-xocs exclusius sobredimensionats amb entrades d'aire més grans, un difusor esportiu, sortides d'escapament opcionals signades per Akrapovic i llantes de 21 polzades.

A l'interior muntarà seients esportius, gràfics exclusius al quadre d'instruments digital, insercions decoratives, motllures als estreps amb el logotip R i un volant esportiu. Dinàmicament, els seus magnífics frens de 18 polzades s'encarregaran d'aturar el TSI de 2.0 litres i 320 CV que el propulsa, i el sistema de suspensió adaptativa mantindrà la màxima estabilitat possible per als canvis bruscos de direcció.

Al volant un mode esportiu R permetrà disposar de tot el seu potencial, i canvia a la configuració més radical tots els sistemes disponibles. De sèrie sumarà la transmissió automàtica DSG de set velocitats i el sistema de tracció total 4Motion.