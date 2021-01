Busques un cotxe elèctric o híbrid? Ara és el moment amb Texauto

La matriculació de cotxes elèctrics i híbrids va a l'alça i s'han posicionat ja com els models del futur. Ho demostra el fet que durant l'any passat les vendes en els segments de vehicles endollats i els híbrids endollats van créixer davant la davallada generalitzada del mercat automobilístic.

A l'hora d'escollir el model més adequat a les nostres necessitats KIA, amb unes de les millors gammes electrificades del mercat i amb una posició privilegiada davant dels seus competidors, t'ho vol posar fàcil i per això en els concessionaris Texauto de Figueres i Fornells de la Selva fins el 23 de gener trobaràs uns descomptes i promocions especials.

Els models inclosos en la campanya promocional són el Picanto, tot un referent en els vehicles urbans, el Rio, el Stonic i tota la gamma d'híbrids com el Niro HEV i el Sorento HEV; els hibríds endollables com el Niro PHEV, l'XCeed PHEV i Tourer PHEV i els 100% elèctrics com els models e-Niro i e-Soul.

KIA XCeed PHEV

Adquirir un vehicle KIA de la mà de Texauto presenta molts avantatges si el que busquem és tenir un vehicle ecològic i de baixes emissions i totalment respectuós amb el medi ambient. Cada vegada més els vehicles elèctrics tenen una major autonomia. Per exemple, una de les apostes de la marca és la propulsió híbrid endollable que presenten diversos models que han guanyat amb autonomia de recorregut, un fet molt apreciat pels conductors. En la creixent demanda i popularitat dels SUV, també destaca el nivell que ofereix l'Stonic.

El model 100% elèctric KIA e-Niro

Per qualsevol consulta i per conèixer més detalls de les promocions i descomptes que et pots beneficiar aquest mes et pots dirigir a Texauto Motor Figueres, situat a l'avinguda de Roses 78 i Texauto Motor de Fornells ubicat a la carretera N-II número 13 on els seus professionals t'aconsellaran sobre les diferents motoritzacions i models. Tant si la teva opció és un model urbà per moure't de manera còmoda per la ciutat o un vehicle amb majors prestacions tipus familiar, Texauto t'ofereix totes les possibilitats en la gamma elèctrica, híbrida i híbrida endollable.

KIA et dona tota la seguretat i confiança i es troba en moment excepcional, ja que per primera vegada a la seva història durant el 2020 es va convertir en la marca més venuda en el canal de particulars de Península i Balears -on opera com a Kia Motors Iberia), sense comptar Canàries. Per tot plegat, no tinguis cap dubte que si la teva aposta de futur és per un vehicle ecològic i sostenible, KIA és la teva garantia i als concessionaris Texauto de les comarques gironines t'oferiran tots els avantatges. Aprofita ara i fins al 23 de gener els descomptes i promocions especials.