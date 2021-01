Trànsit «jubila» el triangle d'emergència per la seva perillositat

El triangle vermell d'emergència a la carretera té data de caducitat. El Ministeri d'Interior, a través de la Direcció General de Trànsit, té previst aprovar aquest primer trimestre de l'any (promesa del seu titular, Fernando Grande-Marlaska) el reial decret de l'auxili a la carretera, un document en què es regulen les condicions en les quals faran les seves funcions els serveis d'auxili en vies públiques i que aborda com senyalitzar una emergència.

El motiu de la retirada del triangle: el risc que comporta instal·lar i retirar-lo, obligatori des de 1999 i que s'ha de posar com a mínim a 50 metres del cotxe, per davant i per darrere. En la introducció al reial decret es recull que en els anys 2015 i 2016 hi va haver, entre els operaris d'auxili en la via pública, 50 morts, 113 ferits hospitalitzats i 769 ferits no hospitalitzats.

Mario Arnaldo, president d'Automobilistes Europeus Associats (AEA), explica que les xifres més recents (la norma va començar a redactar-se fa diversos anys) «no són tan elevades, han millorat, però és cert que es pot evitar el perill del triangle». Però avisa: «Encara no s'ha aprovat ni publicat en el BOE, així que toca esperar». Amb tot, una vegada passi això, hi haurà tres anys de termini, fins al gener del 2024, per «jubilar» el triangle i aconseguir la nova llum d'emergència o dispositiu lluminós de presenyalització de perill.

Fins que el nou decret surti en el BOE el triangle és el dispositiu d'avís que s'ha d'utilitzar a Espanya. Després de la seva publicació, «es podrà utilitzar com a alternativa, i no serà fins a principis del 2024 que la llum serà obligatòria», diu el president d'AEA.

L'objectiu de la Direcció de Trànsit amb el canvi és «millorar la mobilitat de tots els usuaris de les vies reduint els temps d'espera i retard a causa de les possibles congestions que pugui produir un vehicle immobilitzat i sempre sota el criteri que una operació ràpida incrementa les condicions de seguretat del flux circulatori i per això millora de forma notable la seguretat viària».

Què substituirà els triangles?

El substitut dels triangles seran les llums d'emergència V16. Es tracta d'un tipus de llum en format de far o sirena que es col·loca en el sostre del vehicle de manera magnètica. Tot i que encara no és obligatori utilitzar aquest tipus de llum, s'ha començat a comercialitzar i alguns usuaris ja les utilitzen de forma complementària.