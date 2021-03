L'icònic Renault 4L compleix 60 anys d'història

Renault celebra enguany el 60 aniversari del seu llegendari model 4L, una icona del món de l'automòbil del qual es van fabricar al llarg de tres dècades més de vuit milions d'unitats destinades a més de cent països.

El Renault 4 es va presentar oficialment a la premsa francesa el 28 d'agost de 1961, després de cinc anys de desenvolupament i milers de quilòmetres de proves en climes extrems. Des del seu llançament al mercat, aquest model va incorporar múltiples solucions tecnològiques innovadores per a l'època, tant en matèria de disseny, com de modularitat, tecnologia mecànica i versatilitat dinàmica.

Amb una carrosseria Break muntada sobre un xassís tipus plataforma i gràcies a unes dimensions de 3,6 metres de longitud i 1,5 metres d'altura, el Renault 4 oferia un ampli habitacle de cinc places amb un gran espai per als passatgers i un maleter amb un gran volum de càrrega de fins a 480 litres. Cal destacar que el seient posterior es podia abatre, per la qual cosa el vehicle podia arribar a oferir fins a 1,45 m?3; d'espai disponible. A més, gràcies a la incorporació d'una cinquena porta tipus porta gran, amb un gran angle d'obertura, el Renault 4 comptava amb una accessibilitat posterior inèdita en la seva època.

D'altra banda, el Renault 4 va ser el primer model compacte, des que va finalitzar la Segona Guerra Mundial, a proposar motor i tracció davantera, al que s'afegia la suspensió independent al tren davanter, amb tots els avantatges en termes de maniobrabilitat i precisió en la direcció que això comporta. Però això no era tot, ja que el Renault 4 comptava amb altres avançaments mecànics molt útils i pioners en el segment, com les ròtules estanques mancades de greixatge o el circuit de refrigeració tancat i hermètic, que portava un líquid especial capaç de suportar les més baixes temperatures, per la qual cosa ja no feia falta reposar anticongelant en el líquid del circuit.

La introducció del Renault 4 a Espanya va arribar a partir de 1963 a través de la posada en marxa de la seva fabricació en la Factoria de Muntatge de Valladolid, una llarga etapa industrial que es prolongaria fins a 1989, en el cas del turisme, i fins a 1991 en el cas de la seva versió furgoneta. Comptant les dues versions, s'ha arribat a produir a Espanya un total de 800.000 unitats d'aquest mític model, aproximadament el 10% de la seva producció mundial.

El 25 de febrer de 1964 es va celebrar a Espanya la presentació del Renault 4 en la seva versió 'L'. La premsa de l'època va destacar el caràcter polivalent i econòmic del model i les virtuts de la seva suspensió "tot terreny", així com el seu concepte innovador en termes de facilitat d'accés a l'habitacle. Un altre aspecte destacat del Renault 4L va ser el seu preu, ja que amb 84.000 pessetes de l'època, se situava per sota del llindar del segment, que rondava les 100.000 pessetes.

El Renault 4L comercialitzat a Espanya equipava un motor de 845 cc que desenvolupava 30 cavalls de potència, comptava amb una instal·lació elèctrica de 12 volts i superava els 100 km/h oferint uns consums bastant ajustats. La popularitat d'aquest model va augmentar ràpidament i va passar a denominar-se de manera afectuosa "cuatrolatas", en referència al badge darrere que reflectia les sigles '4L'.

Amb el pas del temps, el 4L va anar modernitzant-se i evolucionant tecnològicament, sense perdre la seva personalitat original i les seves virtuts conceptuals. Així, va anar incorporant motoritzacions més modernes i eficients, com el motor C "serra" de 852 cc i la caixa de velocitats de 4 relacions (1968), o el motor de 1.108 cc de 38 cavalls, els frens de disc, el sostre practicable panoràmic, etc.

No obstant això, les exigents reglamentacions mediambientals internacionals que es van introduir a partir de gener de 1993, van portar com a conseqüència el final industrial del Renault 4, ja que era tècnicament inviable la introducció dels nous elements de caràcter obligatori, com el catalitzador. Per això, l'última unitat produïda del Renault 4L va sortir de la cadena de producció el 3 de desembre de 1992, tot i que a Espanya ja es va deixar de produir en 1989.

El llarg recorregut d'aquest icònic model al nostre país ha deixat com a llegat nombrosos clubs de fans del Renault 4, ja que la seva habitabilitat i modularitat avançades a la seva època, la seva mítica fiabilitat mecànica i el seu baix cost d'ús fan que, 60 anys després, continuï sent un cotxe inoblidable.