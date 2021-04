Contestar un WhatsApp és com conduir 20 segons a cegues

Contestar un WhatsApp és com conduir 20 segons a cegues · DdG

Un no és conscient del perillós que és utilitzar el mòbil mentre es condueix, fins que et mostren les conseqüències reals d'aquesta mala pràctica. I no ens referim als accidents que crea o les morts que causa en carretera, sinó a quant de temps apartem la vista de la carretera i quina distància recorrem mentre mirem la pantalla del mòbil, contestem una trucada o responem un WhatsApp.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha elaborat un informe en el qual plasma a la perfecció aquestes irregularitats perquè la societat es conscienciï del perillós que és utilitzar el mòbil al volant.

Per exemple, respondre una trucada a través del mòbil quan circulem a 120 km/h fa que recorrem 264 metres sense parar atenció a la conducció, la qual cosa suposa travessar longitudinalment dos camps i mig de futbol. O cosa que és el mateix, conduir amb els ulls tancats durant vuit segons.

Si els que truquem som nosaltres i marquem el número de telèfon, haurem apartat de la vista de la carretera durant 13 segons, la qual cosa suposa conduir distretament i sense parar atenció al trànsit al llarg de quatre camps i mig de futbol. Tant respondre una trucada com parlar després de marcar nosaltres el número multiplica per quatre les possibilitats de patir un accident.

Però sens dubte el pitjor és enviar un SMS o un WhatsApp, ja que concentrar l'atenció en l'escriptura farà que, si circulem a 120 km/h, recorrem ni més ni menys que una distància de 660 metres, és a dir, més de sis camps i mig de futbol, totalment distrets. Això equival a la barbaritat de conduir durant 20 segons a cegues, la qual cosa multiplica ni més ni menys que per 23 les probabilitats de desencadenar o patir un accident.

Una altra dada que reflecteix a la perfecció el perill que suposa utilitzar el mòbil al volant és que aquesta pràctica és igual a posar-nos al volant amb 1,0 g/l d'alcohol, és a dir, el doble del permès per la legislació vigent.

Per evitar aquesta mala pràctica entre els conductors, la DGT ha preparat per a aquest estiu 15 furgonetes camuflades que s'encarregaran expressament de multar a tots aquells que utilitzin el mòbil al volant. Aquestes furgonetes formen part del dispositiu de l'"Operació estiu" que va posar en marxa recentment la DGT amb 1.300 radars.