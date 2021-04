Multa per no portar mascareta al cotxe? La DGT ho aclareix

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha afirmat aquest dimecres que no té competències per imposar sancions als conductors que realitzin un ús inadequat de màscares en els vehicles.

"L'ús de la màscara és una mesura sanitària i de salut pública, per tant la DGT no té cap competència en la regulació de la mateixa", ha manifestat el departament que dirigeix Pere Navarro, en un comunicat recollit per Europa Press, després de l'aparició d'informacions en aquest sentit.

Així mateix, ha precisat que "no hi ha cap article a la Llei de Trànsit i Seguretat vial, ni en els reglaments que la desenvolupen que reculli que no portar-la, treure-o altres accions amb la mateixa sigui un precepte infractor i molt menys que porti aparellat la pèrdua de punts del permís de conduir, per tant no és sancionable ".