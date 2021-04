Els 10 cotxes elèctrics més barats que pots comprar a Espanya

Gran part dels conductors que pensen a renovar el seu vehicle actualment, descarten l'opció de comprar un cotxe elèctric a causa del seu elevat preu, ja que les bateries que equipen aquests automòbils zero emissions per oferir una potència i autonomia similar a la d'un cotxe de combustió, encareixen considerablement el seu preu. No obstant això, en el mercat espanyol actual podem trobar una àmplia oferta de cotxes elèctrics amb una major autonomia, unes millors prestacions i uns preus cada vegada més accessibles per a tots aquells usuaris que busquen estalviar el màxim en els seus desplaçaments, a més de respectar el medi ambient. Per això, a continuació, et detallem quins són els 10 cotxes elèctrics més barats, per sota dels 30.000 euros, que pots comprar ara a Espanya. Recorda que des del passat 10 d'abril pots sol·licitar les ajudes del Pla Moves III (amb descomptes de fins a 7.000 euros) per adquirir un vehicle elèctric a un preu irresistible.

En aquest llistat no hem inclòs ni el Citroën Ami ni el Renault Twizy, malgrat els seus baixos preus, ja que són dos quadricicles elèctrics i en aquesta ocasió hem volgut centrar-nos únicament en els automòbils.

1. INVICTA ELECTRIC D2S – DES D'11.995 EUROS

L'Invicta Electric D2S és el turisme 100% elèctric més barat de tots els que es troben a la venda a Espanya.

2. RENAULT TWINGO ELECTRIC – DES DE 12.900 EUROS

El Renault Twingo Electric és un cotxe zero emissions molt atractiu que destaca pel seu volum compacte i el seu ampli i espaiós interior.

3. DACIA SPRING – DES DE 16.548 EUROS

El nou Dacia Spring és un vehicle urbà que combina a la perfecció els valors de Dacia amb els avantatges d'una motorització 100% elèctrica.

4. SEAT MII ELECTRIC – DES DE 18.800 EUROS

El Seat Mii Electric és el primer model 100% elèctric desenvolupat per la marca espanyola i destaca per la seva petita grandària, la seva estètica i el seu equipament.

5. OPEL CORSA-E – DES DE 19.990 EUROS

L'Opel Corsa-e, la versió 100% elèctrica de l'icònic model de la marca alemanya, compta amb un disseny exterior molt atractiu que conquista des de qualsevol angle i un interior molt sofisticat amb detalls premium.

6. RENAULT ZOE – DES DE 20.700 EUROS

El Renault ZOE és un model realment atractiu gràcies al seu disseny dinàmic, modern i amb línies fluides.

7. NISSAN LEAF – DES DE 21.500 EUROS

El Nissan Leaf és un vehicle familiar 100% elèctric, perfecte per als trajectes urbans i interurbans, que destaca pels seus innovadors i avançats sistemes de conducció intel·ligent com les tecnologies e-Pedal i ProPilot.

8. MG ZS EV – DES DE 22.000 EUROS

El MG ZS EV és un SUV familiar totalment elèctric ideal per a l'entorn urbà i per a aquells conductors que busquen mobilitat, espai, funcionalitat i comoditat.

9. FIAT 500 – DES DE 23.990 EUROS

La versió 100% elèctrica de l'icònic Fiat 500 és ideal per a circular pel nucli urbà.

10. HYUNDAI IONIQ ELÈCTRIC – DES DE 24.400 EUROS

El Hyundai Ioniq elèctric destaca per les seves estilitzades i elegants línies de disseny i per la seva increïble aerodinàmica.