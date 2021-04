Bones previsions de venda

L'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC) preveu que el Pla Moves III impulsi el creixement de les vendes de vehicles electrificats un 75% el 2021, fins a superar les 70.000 unitats. L'entitat va celebrar l'aprovació recentment del Pla Moves III ja que el considera«imprescindible» per impulsar la demanda del vehicle electrificat i contribuir a la descarbonització i l'avançament en la transició cap a la nova mobilitat. «L'augment de la dotació del pla i la seva continuïtat en el temps són, sense dubte, bones notícies», va assegurar el president de l'entitat, José Vicente de los Mozos.

El nou pla manté el sistema de repartiment en funció de les comunitats autònomes, però permetrà una ampliació de fons a aquelles que esgotin els ajuts, un aspecte que ANFAC qualifica «d'imprescindible» per evitar aturades en el mercat.

L'associació també va celebrar de forma positiva que es mantingui la vigència del pla Moves II per a tots els aspectes no recollits en el pla Moves III, com les ajudes als vehicles pesats. En aquest sentit, l'entitat va reclamar aprovar «amb rapidesa» el nou Moves III per vehicles industrials i autobusos, ara depenent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

«Espanya és un referent industrial en la producció de vehicles tradicional i ha de liderar també el mercat de vehicles electrificats», ha assegurat el president d'ANFAC. «Hem de convertir la nova mobilitat en una realitat que impulsi la nostra indústria, que mantingui i generi ocupació de qualitat de l'automoció i que avanci cap a la recuperació econòmica»,va afegir. Recentment, el Govern ha decidit ampliar el programa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics.