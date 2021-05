Una estrena molt OPORTUNA

amb el pla MOVES III recentment activat Volkswagen ha desplegat tota l'ofensiva comercial amb l'ID.4, el seu SUV 100% elèctric. Si escollim l'acabat Pure amb motor de 149 CV (109 kW) i bateria de 52 kWh (fins a 344 quilòmetres d'autonomia) passarà de costar 35.875 euros fins als 25.465 euros aplicant el pla Moves III (màxim de 7.000 euros) i els descomptes promocionals de la marca (uns 3.400 euros). I és que l'ID.4 és el segon model de la família ID que arriba al mercat (després de l' ID.3), i el seguiran aquest mateix any altres models, com la versió GTX de l'ID.4 (amb 300 CV), l'ID .5 i fins i tot un ID.6 de set places, tot i que aquest només per al mercat xinès.

El Volkswagen ID.4 té una longitud de 4,6 metres i una distància entre eixos de 2,76 metres gràcies l'ús de la plataforma modular elèctrica MER, que a més d'oferir un bon espai interior i un maleter de 543 litres, li concedeix la mateixa capacitat de gir que un Volkswagen T-Cross. El nou ID.4 munta el motor sobre l'eix posterior i disposa de tracció posterior (el GTX equiparà dos motors i tracció total). Arriba al mercat amb set versions preconfigurades (a les quals s'afegeixen la First i la First Max ). Ofereix dues bateries de 52 kWh i de 77 kWh que permeten autonomies de 344 i 533 km respectivament.

A partir d'aquí s'estructura la gamma per versions: amb la bateria petita i 149 CV hi trobem els acabats Pure, City i Style. Amb 170 CV podem escollir entre els Pure Performance, City i Style. Finalment, amb la bateria més gran i una potència de 204 CV podem seleccionar entre els acabats Pro Performance, Life, Business, Max, 1st i 1st Max.

MOLTA TECNOLOGIA

Per dins el Volkswagen ID.4 està molt ben equipat, amb un gran salt exponencial respecte l'ID.3 quant a qualitat d'acabats i materials. La pantalla central tàctil de 12" permet gestionar la majoria dels elements del vehicle. Gairebé no hi trobem botons, tret dels polzadors per accedir als menús d'aparcament assistit, el climatitzador o el de revisió de resultats, assistents de conducció i modes de conducció.

Dinàmicament és fantàstic. Es tracta d'un compendi tecnològic que s'acosta molt al cotxe autònom. Permet una conducció molt relaxada, podent afegir-hi el toc més esportiu amb el mode Sport o l'Individual, que permet regular la duresa de la suspensió i els amortidors, la gestió de la potència i la frenada regenerativa. Els modes ECO i Confort no redueixen les prestacions.

L'ús de la posició B de la palanca per millorar la regeneració d'energia està més indicat en ciutat. En aquest mode el fre motor és capaç de generar una força de retenció de fins a 0,26G, la qual cosa redueix notablement el desgast.