Un gran PAS ENDAVANT

fiat acaba de renovar dos dels seus models més representatius per a la família i per a la mobilitat, els Tipo i Panda. Però al contrari del que es podria pensar, els canvis d'aquests dos cotxes no es limiten a l'apartat estètic, sinó que ara incorporen l'última tecnologia, les ajudes a la conducció més importants i motoritzacions més eficients.

EL PANDA ES FA GRAN

Quaranta anys han passat des que el Fiat Panda veiés la llum, allà per 1980. Quatre dècades en què l'icònic model ha acumulat milers d'històries d'orgullosos propietaris per als quals el Panda és quelcom més que un simple cotxe. Fiat parla de tres ànimes en el nou Panda. Una primera, Life, que podríem definir-la com un vehicle senzill i fàcil de conduir. Per a aquells als quals els hi agraden els detalls la marca italiana crea l'ànima Sport; i per als més aventurers el Cross.

El disseny del Panda City Life inclou un nou para-xocs davanter, una nova aplicació en els faldons laterals i unes noves llantes de 15 polzades, així com el suport per a l'smartphone instal·lat al tauler de control.

El Panda Sport es reconeix immediatament per la seva estètica distintiva. Formen part de l'equipament d'aquesta versió les noves llantes d'aliatge de 16 polzades en dues tonalitats amb embellidors vermells i negres; les manilles i les carcasses dels miralls retrovisors del mateix color que la carrosseria (opcionals en negre brillant a joc amb un sostre negre) i el logotip «sport» cromat al lateral.

El City Cross llueix el nou color Blau Ceràmic, una combinació perfecta amb la nova tapisseria de pell Tecno de dos colors en els panells de les portes i els seients, aquests últims adornats amb costures platejades i panells laterals de teixit.

El nou Panda recorre a la motorització Mild Hybrid de gasolina que combina el nou motor d'un litre, 3 cilindres i 70 CV amb un petit motor elèctric. Aquest últim recupera l'energia durant la frenada i la desacceleració, l'emmagatzema en una bateria amb una capacitat d'11 Ah i una potència de 3,6 kW i la utilitza per tornar a engegar el motor en el mode Stop & Start i en l'acceleració. El preu és un altre dels aspectes destacats, ja que Fiat ofereix un Panda des del tan sols 8.990 euros.

EL TIPO puja de graó

Si el Panda és el vehicle d'accés a la mobilitat democràtica, el Tipo és el cotxe de les famílies. Renova les seves carrosseries clàssiques (cinc portes, sedan i station wagon), però ara fa el salt per donar-li veu a aquestes famílies que busquen un aire molt més crossover.

Un cop fet el primer cop d'ull podem veure que el vehicle és més ample i que resulta quatre centímetres més alt, ja que s'ha recalibrat la suspensió i ara equipa uns nous pneumàtics i llantes.Ofereix 61 mm d'alçada, 37 dels quals corresponen a l'alçada lliure al terra.

Ofereix una posició de conducció més alta, amb la qual cosa resulta molt més fàcil entrar i sortir del cotxe. D'altra banda, incorpora els sistemes d'ajuda a la conducció més avançats, als quals cal sumar-hi un nou sistema d'infoentreteniment actualitzat i totalment connectat.

El Tipo Cross equipa un motor 1.0 GSE T3 de 100 CV. Es tracta d'un bloc de tres cilindres que ofereix un parell màxim de fins a 190 Nm a tan sols 1500 rpm. En dièsel s'ofereix amb dues potències: 95 i 130 CV, amb una millora considerable en prestacions i valors de CO2, que arrenquen en tan sols 110 g/km per a la família dièsel.

Fiat presenta una atractiva oferta de llançament de 15.900 euros per a la versió equipada amb el motor de 100 CV.