Per als que ho VOLEN TOT

L'èxit del RAV4 és notable en la seva última versió Hybrid, i l'arribada del seu germà PHEV reforçarà aquest èxit. Es tracta d'un producte rodó que, a més, és molt subvencionable, ja que com a mínim una de les dues variants d'acabat disponibles pot acollir-se al nou Pla MOVES III .

Al motor de gasolina de 2,5 litres i 185 CV Toyota hi afegeix dos motors elèctrics, un de 182 CV situat a l'eix davanter i un altre amb 54 CV al posterior, aconseguint així la tracció total 4x4 i una potència combinada de 306 CV. Els motors elèctrics s'alimenten d'una generosa bateria d'ions de liti amb una capacitat de 18,1 kWh amb la qual aconsegueix una autonomia de 75 km, mesurats sota l'estricta norma WLTP i que s'acosten al centenar en recorreguts urbans.

Per la seva banda la bateria es recarrega completament en 7,5 hores en un endoll convencional (2,3 kW) o en 2,5 hores en un wallbox (7,4 kW), malgrat que admet una potència màxima en recàrrega de 6,6 kW.

Tot i el notable increment de pes que suposen els motors elèctrics, les bateries, el carregador i els controladors (fregant les dues tones amb 1.910 quilos), Toyota ha treballat a fons en la distribució de pesos i les suspensions per aconseguir un comportament dinàmic destacable i aprofitar seus més de 300 CV per homologar una velocitat punta de 180 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 km/h en només 6 segons.

Aquest RAV4 corre molt i accelera amb facilitat, encara que el que més ens ha agradat és la seva excel·lent posada a punt, que «neutralitza» les gairebé dues tones amb poques inèrcies, frens potents i resistents i un gran nombre d'assistents electrònics a la conducció que faciliten la vida al conductor. Als seus 4 modes de conducció (Eco, Normal, Sport i Trail) el RAV4 PHEV afegeix lleves darrere del volant que regulen la retenció del vehicle i dos modes addicionals amb els quals podem reservar la càrrega elèctrica fins a un percentatge per emprar-la quan ens convingui. També disposa d'un mode que fa servir l'energia del motor de combustió per carregar les bateries.

Amb els seus 4,6 m de longitud,1,85 d'amplada i 1,69 d'altura, el seu aspecte és imponent i ofereix molt espai en un interior on quatre adults viatgen còmodament, però un cinquè no tant. El maleter redueix la seva capacitat, però segueix oferint uns generosos 520 litres i espai per guardar els cables de recàrrega sota l'espai principal.

Com a bon topall de gamma que és, aquest RAV4 presenta una estètica particular, amb detalls exclusius en la seva graella i para-xocs, tapisseria específica en el seu interior, grans monitors i un equipament de sèrie molt complet en els dos acabats disponibles Advance i Style Plus. A més, Toyota ha treballat en la insonorització d'aquest RAV4 PHEV, que resulta bastant més silenciós que el model Hybrid. I aquí ve el detall més important, perquè mentre que el primer es ven per 49.500 euros (la qual cosa li permet acollir-se al Pla MOVES III), l'Style Plus i els seus 58.350 euros es passen del límit subvencionable. Així, l'Advance es podria quedar en 44.500 euros, a més de disposa d'un finançament molt agressiu.

Com a conclusió podem dir que aquest RAV4 Plug-In ens ha semblat més luxós, confortable i rodó que el seu germà Hybrid, justificant de sobres la seva diferència de preu. La seva autonomia en mode elèctric és més que suficient per a un ús diari -arriba fins als 135 km/h en mode 100% elèctric- i rarament arrencarem el motor de combustió, llevat que sortim de recorreguts urbans i interurbans per realitzar llargs viatges per carretera.

Un SUV 4x4 de veritat, molt proper a un tot terreny en quant a capacitats off-road i que combina les virtuts d'un model elèctric amb les d'un vehicle de combustió. És un cotxe orientat, com ja s'ha dit, per als que ho volen tot.