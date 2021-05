El DS4 es fa un lloc entre els FAVORITS

El DS4 ja forma part de la llista de models favorits de l'actual edició dels premis «Cotxe de l'Any dels Lectors». Els participants en aquest concurs van triar amb els seus vots al model francès com a vencedor de la votació corresponent a l'abril, la quarta de l'any.

Una victòria que suma al DS4 al llistat de vencedors parcials del qual ja en formen part els Hyundai Tucson, Toyota Highlander i Skoda Enyaq, els corresponents guanyadors de les anteriors votacions. D'aquesta manera el nou model compacte de fabricant francès presenta la seva candidatura a aquest guardó instituït per Prensa Ibérica i en el qual hi participen lectors del seu ampli ventall de publicacions editorials.

El funcionament del premi «Cotxe de l'Any dels Lectors» és molt senzill. Cada mes, de gener a octubre, la pàgina web mejorcoche.epi.es presenta tres candidats, d'entre els quals els usuaris trien el seu model preferit.

Un cop tancada aquesta primera fase de votacions mensuals els periodistes especialitzats en la informació del motor de Prensa Ibérica trien els sis vehicles que passen a la final, havent d'escollir, com a mínim, algun dels 5 guanyadors mensuals, i deixant un sisè vot disponible en el cas que es vulgui repescar un cotxe que no hagi guanyat en la seva respectiva votació mensual.

Candidatura premium

I amb el triomf aconseguit el passat mes d'abril, el DS4 ja ha fet el primer pas per tal d'aconseguir un lloc a la final. Es tracta d'una proposta de marcat tall premium que, en línia amb la resta de vehicles de la gamma francesa, es presenta amb una estètica sòbria a força de línies molt marcades.

A més, disposa d'una variant «Cross» de lleuger tall off-road gràcies a detalls estètics com ara les proteccions als para-xocs en color negre mat, els marcs a les finestretes de color negre o un to negre brillant a la graella. A més, aquesta versió incorpora un selector de modes de tracció denominat Advanced Traction Control.

El seu interior es presenta com una barreja de tecnologia i cura pel detall, amb la utilització de materials distintius com el cuir, el teixit d'Alcantara, el carboni forjat o la fusta.

A més a més, també destaca l'ampli desplegament digital realitzat en el seu habitacle amb una pantalla de 10 polzades situada a la consola central, la instrumentació digital, el nou sistema d'infoentreteniment DS Iris System i l'Extended Head-Up Display, que projecta molta informació relativa a la conducció en una superfície de 21 polzades al parabrisa.

protagonistES AL MAIG

I un cop en marxa la votació del mes de maig, el «Cotxe de l'Any dels Lectors» dona la benvinguda a tres nous aspirants; Dacia Spring, Mitsubishi Eclipse Cross i Nissan Qashqai.

Una sèrie de candidats que es presenten com a clars protagonistes dels seus respectius segments. Mentre l'Spring arriba disposat a revolucionar el mercat dels urbans elèctrics i es posiciona com el vehicle elèctric més barat del mercat, l'Eclipse Cross ho fa sota una única proposta híbrida endollable i el Qashqai es renova per complet, en una tercera generació que vol mantenir l'hegemonia de les seves antecessores.