Esportiu, premium i ELÈCTRIC

Valia la pena esperar, tot i que realment no hem esperat tant. Des que Audi ens va anunciar a San Francisco el 17 de setembre del 2018 que això de l'e-tron anava de debò han trigat molt poc en complir la seva promesa. Aquell dia van presentar el primer e-tron, el primer d'una saga que ja disposa de cinc models 100% elèctrics; e-tron, e-tron Sportback, Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback i e-tron GT.

El darrer en arribar ha sigut l'e-tron GT, que ho ha fet per partida doble ja que ofereix també la versió RS. L'e-tron GT i l'RS e-tron GT arriben amb un preu de 104.290 euros i 143.420 euros, respectivament.

trIO D'ASOS

Estem davant del primer model que compleix amb aquestes tres característiques: elèctric, esportiu i premium. Aquest nou model és el referent de la marca i per a molts és el millor Audi de la història. El camí a l'electrificació és irreversible i des d'Audi no han volgut renunciar a la tecnologia, la qualitat o la diversió. I és que l'esportivitat passa necessàriament pel cotxe elèctric.

Les dimensions de l'e-tron GT conviden a una conducció apassionada.La seva longitud és de gairebé cinc metres (4,98), amb 2,15 metres d'ample, 1,4 metres d'alt i una batalla de 2,90 metres. El maleter disposa de 405 litres de capacitat darrere i 81 litres addicionals davant, sota el capó.

Interior de competició

Per dins destaca la sensació d'espai, amb un quadre de comandaments dissenyat per capes i un lloc de conducció semblant al d'un monoplaça que incorpora l'Audi virtual cockpit amb head-up display i so Bang & Olufsen. L'e-tron GT disposa de 476 CV de potència (530 CV quan s'activa l'opció boost) i accelera de 0 a 100 km /h en 4,1 segons. El seu germà RS, la joia de la corona, ofereix 598 CV (646 CV amb boost) i té una acceleració de 3,3 segons per passar de 0 a 100. Les quatre rodes són direccionals i disposa d'un diferencial autoblocant que millora el comportament als revolts.orba. Aquestes dues propostes són opcionals en el GT i de sèrie en l'RS. Els frens carboceràmics són opcionals, i mentre que al GT són d'acer , a l'RS són de carboni i tungstè.

dos tipUs de cÀrREga

L'Audi e-tron GT equipa una bateria de 93 kWh amb tecnologia de 800 volts (la mateixa que el Porsche Taycan) que augmenta el voltatge i baixa la intensitat. Aquesta bateria es carrega al 80% en 22 minuts, podent aconseguir una autonomia homologada d'entre 452 i 487 quilòmetres en el GT i de 451 a 472 kilòmetres a l'RS. Incorpora dos endolls de càrrega (un per banda), amb corrent altern en una d'elles i corrent continu per a súper carregadors a l'altra.