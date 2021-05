Luxe i SOFISTICACIÓ

DS segueix en la seva dinàmica de transmetre el luxe, la sofisticació i les noves propostes tecnològiques sense perdre de vista el glamur i la força d’un disseny elegant i funcional. El DS9, el seu vaixell insígnia, es presenta com un model capaç d’oferir la major sofisticació del grup Stellantis, fruit de la fusió entre PSA i FCA.

DS és molt més que el simple luxe francès, ja que estem parlant d’un producte molt tecnològic, sofisticat i que persegueix oferir una gran experiència per al client. Un escenari en el qual se situa el DS9, per entrar de ple en el segment D i competir directament amb els grans fabricants alemanys Audi, Mercedes-Benz i BMW. Això sí, també té com a rivals els models del segment E de les grans berlines.

Les seves dimensions, tecnologia i prestacions li permeten aquesta llicència. Els seus 4,91 m de llarg el situen en la cúspide del segment D, trucant a la porta de l’E.

En qualsevol cas la base de l’èxit es troba en els 2,90 m de distància entre eixos, que faciliten un espai interior únic i ple de comoditat tant per a les places davanteres com per a les posteriors. De fet, la marca el proposa com berlina de 4 places (tot i que està homologat per a 5 i a la plaça central posterior hi ha cinturó de seguretat). Disposa d’un maleter de 510 litres de capacitat, unade les xifres més grans del segment de les berlines.

A nivell estètic la graella frontal disposa d’un disseny elegant que arriba fins als dos grups òptics que ofereixen el sistema Active Led Vision, amb mòduls giratoris de 180 graus que s’adapten a la carretera. També destaca per la franja vertical cromada que creua el capó, oferint una imatge més elegant.

Per dins el primer que es percep és la gran qualitat dels materials. El quadre de comandaments està totalment folrat en cuir Nappa i el disseny dels seients manté l’estil vist ja en models com el DS7 o DS3, confeccionats en forma de corretja de rellotge. El volant, en totes les versions, està folrat en cuir. Els reposacaps dels seients són regulables i les places posteriors també incorporen massatge, calefacció i ventilació. A més a més, al túnel central hi trobem dos endolls USB addicionals als de la consola central.

Tres motoriTZACIONS

La gamma del DS9 s’ofereix amb tres motoritzacions. La primera és una híbrida endollable e-Tense de 225 CV que permet una autonomia en mode elèctric de 46 quilòmetres. La segona proposta és la de el motor de gasolina PureTech de 225 CV. En el primer cas el preu se situa en 55.631 euros, mentre que en el segon és de 54.032 euros. A aquests dos motors s’afegeix el de 360 CV e-Tense amb tracció 4x4, que manté l’autonomia elèctrica de 45 km i que arribarà en el segon semestre de l’any a un preu de 68.550 euros. Ja es poden fer els primers encàrrecs, tot i que l’any vinent està prevista la introducció d’una nova variant de gasolina amb tracció davantera i autonomia ampliada amb 250 CV de potència.